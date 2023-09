Frustración en EE.UU. por búsqueda de refuerzos de vacuna contra COVID a bajo costo

LUNES, 25 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Los estadounidenses que buscan las nuevas dosis de refuerzo de las vacunas contra COVID se encuentran limitados por complicaciones de seguros de gastos médicos y retrasos en la entrega.Algunas aseguradoras se han negado a cubrir las vacunas, con personas que llegan a sus citas solo para que se les informe que tendrán que pagar $100 o más de su bolsillo por la inyección.Y en otros lugares, simplemente no hay citas disponibles para la aplicación del refuerzo debido a la falta de suministro.La situación se debe en gran parte a un cambio en la distribución de la vacuna contra el COVID que ocurrió después del final de la emergencia por la pandemia, según expertos."Cuando se están implementando nuevas políticas, siempre hay un período de adaptación. Estamos pasando de la emergencia de salud pública a usar los procesos normales para cubrir las vacunas”, dijo Arielle Kane, directora de iniciativas de Medicaid para Families USA, un grupo asesor de salud para consumidores sin fines de lucro.Jennifer Kates, vicepresidenta senior y directora de salud global y políticas de VIH para KFF, dijo que "estamos viendo, con esta vacuna contra el COVID, el proceso de comercialización en tiempo real.""Hasta ahora, todas las compras de vacunas y todos los pagos han sido realizados por el gobierno federal", dijo Kates. "El gobierno compró todas las vacunas. El gobierno ordenó y compró todas las vacunas y las proporcionó gratuitamente a cualquiera que las necesitara."Ahora básicamente está siendo transferido al sector privado, y el sector privado, las aseguradoras en conjunto con farmacéuticos y otros, tiene que pedir una vacuna y lidiar con los matices del sistema de seguros”, dijo Kates.Kates, quien trabaja en Washington, D.C., ha tenido problemas para encontrar una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID para ella misma. "Tengo una cita la próxima semana", dijo.Las dos empresas que fabrican los refuerzos de vacunas contra COVID aprobados, Moderna y Pfizer, han dicho que tienen suficientes dosis para todos, según Kates.Pfizer ha enviado varios millones de dosis de su vacuna, mientras que Moderna tenía 6 millones de dosis disponibles a finales de esta semana, según la agencia de noticias Associated Press.Sin embargo, algunas farmacias y redes de salud no parecen haber pedido suficientes vacunas o haber establecido completamente el sistema de suministro para administrarlas."Ellos han dicho que tienen suficiente suministro", dijo Kates. "Pero van a responder a los pedidos realizados por el sector privado. Las empresas y organizaciones tienen que pedir las vacunas, que luego se las tienen que enviar”.La farmacia CVS dijo a CNN que ha tenido que reprogramar algunas citas a medida que recibe vacunas de manera continua. Walgreens, Rite Aid y Walmart informaron problemas similares mientras trabajaban para garantizar sus suministros.Las compañías de seguros también han contribuido a la confusión.Algunas aseguradoras todavía están en proceso de actualizar sus sistemas de facturación para cubrir las vacunas, dijo Matt Blanchette, portavoz de CVS Pharmacy, a la agencia Associated Press (AP)."A pesar de que las aseguradoras y las farmacias sabían que esto iba a suceder desde hace tiempo, el gobierno federal ha estado hablando al respecto con ellas durante meses, casi un año, pero algunas dicen que sus sistemas aún no están listos", dijo Kates.Otras aseguradoras se resisten a pagar por las vacunas contra COVID, que según la Ley de Cuidado Asequible de Salud deberían estar cubiertas sin costo por casi todos los seguros privados, así como por Medicare y Medicaid, dijo Kates."Cualquiera en un plan privado, está cubierto", dijo Kates. "Tienes derecho a una vacuna contra COVID sin costo, desde que estuvieron disponibles".Kira Kiessling, residente de Washington, D.C., reservó una cita para la vacuna contra COVID en previsión de un próximo viaje de negocios, pero la farmacia le dijo que tendría que pagar de su bolsillo por la inyección, informó CNN.Kiessling llamó a su compañía de seguros, CareFirst Blue Cross y Blue Shield, y le dijeron que la empresa estaba teniendo un problema en toda la red con la facturación de las vacunas."¿Cuántos millones de personas intentarán vacunarse y luego se desanimarán o se enfadarán y simplemente no lo harán?", dijo Kiessling.Kates dijo que está muy claro que las aseguradoras están obligadas a cubrir estas vacunas sin cargo, pero ha habido cierta confusión al respecto."Han habido estos informes anecdóticos de aseguradoras que dicen que no, no lo cubriremos todavía. Tenemos este espacio de tiempo antes de tener que hacerlo. Y eso realmente no corresponde al requisito", dijo Kates.El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. publicó una hoja de preguntas y respuestas frecuentes indicando que las nuevas vacunas COVID califican para ser cubiertas de inmediato por los seguros, sin ningún período de espera, señaló Kates."Hemos escuchado estas historias, y hemos contactado a las aseguradoras. Hemos contactado a los farmacéuticos y estamos trabajando con ellos, y para asegurarnos de que todos entiendan cómo funciona esto, no deberías tener que pagar de tu bolsillo si estás asegurado”, dijo el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, en un evento de prensa el miércoles donde le fueron administradas sus vacunas contra COVID y gripe.El grupo industrial Planes de Seguro de Salud de América (AHIP, por sus siglas en inglés) emitió una declaración señalando que "los proveedores de seguros de salud reconocen la importancia de estas vacunas y continúan alentando a todos a recibir una vacuna contra el COVID-19.""Los miembros de AHIP están cubriendo las nuevas vacunas contra COVID-19 sin copagos cuando se obtienen a través de un proveedor de la red", dijo el comunicado. "Estamos trabajando estrechamente con el gobierno federal, farmacias y otros socios para garantizar rápidamente el acceso de los pacientes a las vacunas COVID-19 sin copagos y resolver cualquier problema relacionado con los nuevos códigos de facturación rápidamente”.Las personas que decidan pagar de su bolsillo para recibir su dosis de COVID deberían poder ser reembolsadas por su seguro privado, dijo Kates.Aquellos con una cita para recibir un refuerzo deberían llamar a su compañía de seguros con anticipación, para asegurarse de que no enfrentarán problemas en la clínica o farmacia, sugirió Kates.Tanto Kates como Kane esperan que estos problemas de seguros y suministro se resuelvan rápidamente."Imagino que esto se resolverá y se suavizará en la próxima semana o dos, cada vez será más fácil", dijo Kates.Sin embargo, ambas están preocupadas de que las personas que no estén muy motivadas para obtener el refuerzo de la vacuna contra COVID vean estas dificultades como una razón para rechazar la inyección."Es realmente importante que solucionemos estos problemas, porque cuando tienes al usuario ocasional en la farmacia que ve un letrero que dice ‘Vacunas COVID disponibles aquí’, no quieres que esa persona diga, ’Oye, me pondré una vacuna COVID’, y le respondan que tiene un copago de $115, porque esa persona no lo intentará nuevamente”, dijo Kane.Kane señaló que algunas farmacias minoristas importantes también están recibiendo dosis del gobierno federal destinadas a ser ofrecidas gratuitamente a los no asegurados."Las personas no aseguradas pueden no saber que hay una forma de obtener la vacuna sin costo. No solo está el programa minorista, también hay centros de salud comunitarios en todo el país con recursos para dar a las personas no aseguradas las vacunas", dijo Kane.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. pueden ayudar a los consumidores a encontrar vacunas contra COVID en su comunidad.FUENTES: Arielle Kane, MPP, directora, iniciativas de Medicaid, Families USA; Jennifer Kates, PhD, vicepresidenta senior y directora, salud global y políticas de VIH, KFF; Associated Press; CNN.