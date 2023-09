Cómo funciona la droga inyectable contra la obesidad

El Dr. Cormillot indica cómo funciona la droga inyectable para la obesidad.

“Doctor, ¿qué es esa vacuna para adelgazar?”, me pregunta la gente. Bueno, no es una vacuna. Sí es una inyección que se da de la misma manera que las vacunas y que fue aprobada hace algunas semanas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

¿Cómo es? Se trata de una inyección subcutánea que es semejante a una hormona que produce el intestino que ayuda a controlar el apetito que le informa al cerebro cuando tiene que parar de comer.

Lo cierto es que, pese a que ahora se pusieron todas las luces a esta droga, primero apareció la liraglutida que era una inyección diaria, se usaba para la diabetes y después se vio que las personas adelgazaban y se comenzó a usar para obesidad.

Después dijeron: “Bueno, tenemos que encontrar una que dura un poco más, porque a la gente pincharse todos los días no le gusta”. Y apareció semaglutida, que se utiliza una vez por semana subcutánea, como les decía y regula durante 7 días el apetito.

¿Usted fracasó muchas veces? No importa, siempre puede volver a empezar", afirmó Cormillot (iStock)

La semaglutida es un fármaco “análogo” y se la llama así “porque es parecido a algo que produce el cuerpo”. En este caso, es la hormona GLP1 que “la produce el cuerpo cuando la persona come”.

¿Puede una persona usar la semaglutida y hacer ningún tratamiento? Poder puede, pero no le conviene porque es muy posible, que si no hace un pequeño cambio de hábitos, esa persona termina recayendo en el tema, o sea, se apoya demasiado en esa muleta.

¿Es una muleta fuerte? Es fuertísima. Es lo mejor que se ha inventado hasta ahora. Se van a inventar cosas nuevas, pero hoy por hoy es un medicamento que es seguro, que es eficaz y que permite adelgazar durante mucho tiempo.

Es que estas drogas ayudan a regular el apetito, favorece la saciedad, ayuda a controlar los niveles de glucemia y por eso mejora el tratamiento de la diabetes. Además, disminuye la apetencia por las grasas.

No es una vacuna, pero sí una inyección que se administra como las vacunas, abriendo un nuevo capítulo en tratamientos para la obesidad (iStock)

¿En qué pacientes está indicada? En aquellas personas que tienen por lo menos 7 u 8 kilos de más, con alguna complicación, ya sea hipertensión o colesterol. O personas que tienen 15 o 20 kilos de más, sin ninguna complicación.

¿Qué contraindicaciones tiene? No debe utilizarse en pacientes con antecedentes de cáncer de tiroides, o quienes reporten haber tenido enfermedades en varias glándulas.

¿Y cuáles son los posibles efectos secundarios? En la mayoría de los casos, son problemas digestivos, alguna náusea, alguna complicación de ese tipo, pero que no hace que la gente deje el tratamiento, sino que uno disminuye la dosis y va esperando, porque generalmente desaparece.

No es magia. Lo cierto es que, además de la correcta aplicación del fármaco, para bajar de peso de manera sana se requiere la parte de alimentación y de actividad física, el manejo del estrés y descansar mejor. Porque si no hace el resto de las cosas, lo más probable es que no funcione. En el tema de adelgazar, la única magia que hay es el momento preciso en que uno deja de buscar la magia para adelgazar.

¿Usted fracasó muchas veces? No importa, siempre puede volver a empezar. Recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.