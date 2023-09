La leyenda de los concursos televisivos Bob Barker falleció a causa de la enfermedad de Alzheimer

JUEVES, 7 de septiembre de 2023 (HealthDay News) - El presentador de concursos televisivos Bob Barker falleció a fines de agosto debido a la enfermedad de Alzheimer.

El presentador de larga duración de "El Precio es Correcto" (en inglés "The Price Is Right") murió a los 99 años debido a esta condición que roba la memoria, según muestra ahora su certificado de defunción, informó NBC News.

Barker falleció el 26 de agosto. Será enterrado junto a su esposa, Dorothy Jo, en el Cementerio Forest Lawn en Los Ángeles, dijo su publicista Roger Neal. La esposa de Barker murió en 1981.

Neal mencionó que no habría un servicio conmemorativo para Barker, según NBC News.

Barker fue presentador de "El Precio es Correcto" de 1972 a 2007. Antes fue presentador del programa "Verdad o Consecuencias" (en inglés “Truth or Consequences.). También apareció en otros programas de televisión y participó en la comedia de 1996 "Happy Gilmore", interpretándose a sí mismo.

"Hasta hace dos meses, Bob Barker tenía conversaciones con regularidad y participaba en ejercicios al lado de su cama", dijo su amiga de toda la vida Nancy Burnet, en una declaración compartida por Neal el martes.

Más información

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. tienen más información sobre la enfermedad de Alzheimer.

FUENTE: NBC News.