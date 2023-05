Cuáles son los nuevos métodos de diagnóstico y criterios clínicos para detectar la Esclerosis Múltiple

En la actualidad, los expertos explican que se cuenta con un amplio espectro terapéutico farmacológico para modificar la evolución de la enfermedad Crédito: Getty

La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a diferentes regiones del sistema nervioso central debido a un compromiso inflamatorio principalmente de estructuras como la mielina (componente graso que recubre el axón de las neuronas), llevándola a su degeneración.

En el mundo conviven con esclerosis 2.8 millones de personas, mientras que en Argentina aproximadamente 18 de cada 100.000 la padecen.

Como profesional, siempre me ha llamado la atención el hecho de cómo muchas personas, que han sido diagnosticadas y concurren a realizar una consulta, tienen información no sólo sobre la enfermedad, aunque en muchas oportunidades la fuente no sea confiable, sino también sobre nuevos tratamientos y fechas de congresos.

Por lo general, luego de la realización de los congresos, mis pacientes suelen realizar una pregunta que aparece casi inevitablemente: “¿Qué hay de nuevo para la esclerosis múltiple?”. Con alegría, puedo responderles que la esclerosis múltiple tiene un futuro prometedor.

La EM es causada por el daño a la vaina de mielina, la cual es la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen

Como resultado de esta enfermedad, los pacientes pueden presentar síntomas visibles como, por ejemplo, debilidad en extremidades, incoordinación, trastornos en la marcha; u otros no visibles, tales como la pérdida de la visión, incontinencia, fatiga o problemas cognitivos.

El Dr. Vladimiro Sinay, miembro del Área de Enfermedades Desmielinizantes de INECO y Fundación INECO agregó además que “los síntomas son muy variables y dependen del sitio del sistema nervioso que haya sido afectado. En la mayoría de los casos, actúa por denominados brotes en los que se produce una pérdida de alguna función cerebral que luego remite parcialmente”.

El diagnóstico precoz y el acceso a un tratamiento oportuno resultan indispensables para que los pacientes puedan desarrollar su vida cotidiana de la mejor manera posible. En las personas que padecen escleorosis múltiple, los diferentes sentidos se van deteriorando, la mente se vuelve más lenta y cada vez les resulta más complejo poder moverse y mantenerse en contacto con su entorno.

Lo más importante para los pacientes que padecen esta enfermedad es trabajar con un equipo multidisciplinario, que puede incluir a profesionales tales como: fisiatras, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, entre otros (Getty)

“Existe un alto grado de desconocimiento con respecto al diagnóstico de la enfermedad, lo cual provoca incertidumbre en quienes la padecen. Esto les impide, en muchas ocasiones, que puedan realizar la consulta con un profesional de la salud y dar, de esa manera, inicio a su tratamiento”, agregó el Dr. Sinay.

Sin embargo, en este último tiempo se han mejorado los criterios clínicos y herramientas diagnósticas, lo cual ha permitido acortar los tiempos para arribar al diagnóstico, dándonos la oportunidad de iniciar tratamientos tempranamente y, de ese modo, disminuir las recaídas, las cuales se presentan como síntomas neurológicos deficitarios por actividad de la enfermedad. Esto permite, a su vez, evitar la discapacidad.

Se han descubierto nuevos mecanismos de acción y se han aprobado nuevas moléculas para la terapéutica. Una vez descubierto un nuevo mecanismo de acción, se realiza un ensayo clínico para poder probarlo y aprobarlo en humanos. En ese sentido, ya se están realizando varios ensayos de ese tipo, de los cuales Argentina participa, para poder lograr su aprobación.

La esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes

Con respecto al curso de la enfermedad, existe aún más evidencia que muestra la presencia de estadios previos de la misma (fase pródromica). Hemos aprendido cómo los factores ambientales, como la baja exposición solar, la obesidad en ciertas etapas de la infancia y/o adolescencia, y las infecciones, como el Epstein Barr Virus, se relacionan con el desarrollo de la enfermedad. Esto nos ayudaría a sospechar la patología desde estadios más tempranos, adelantar terapias o comenzar a discutir la necesidad de tomar acciones de prevención primaria como, por ejemplo, una vacuna.

A su vez, también logramos tener más información sobre el impacto del estilo de vida y de las comorbilidades en el curso evolutivo de la enfermedad: los factores de riesgo cardiovasculares pueden relacionarse con una mayor tasa de recaída y una progresión de los síntomas.

Sin duda, en estos últimos años hemos podido contar con más conocimientos acerca de la patología. Gracias a los avances mencionados, hoy en día tenemos mejores herramientas diagnósticas y terapéuticas para abordar la esclerosis múltiple, hasta que podamos alcanzar la cura de la enfermedad.

*Dr. Guido Vázquez Médico Neurólogo (MN 154081 - MP 65149) del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro – INECO

