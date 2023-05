Dengue en Argentina: 7 claves para entender por qué es una epidemia récord y ahora está en retroceso

En la Argentina, desde fines de enero pasado empezaron a subir los casos de personas con dengue. Hace 4 semanas que están bajando (Getty Images)

Tras cuatro semanas consecutivas, la peor epidemia de dengue en la Argentina sigue en retroceso. La curva de casos de personas afectadas por la infección viral, que es transmitida por la picadura de mosquitos, empezó a descender después de la última semana de marzo y continuó en baja durante abril.

Sin embargo, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales recomiendan no dejar de tener en cuenta las recomendaciones para evitar nuevos casos porque el virus del dengue aún sigue circulando. La medida más importante de prevención tanto de dengue como de otras infecciones por arbovirus (como chikungunya y zika) es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos. Esto significa que se deben eliminar, tapar o limpiar diariamente los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores, como baldes, palanganas, tambores, portamacetas, bebederos; botellas retornables, entre otros.

El país registró la cifra récord de 56 muertos y al menos 93.694 casos de la enfermedad viral. Esta situación epidemiológica ubicó al 2023 como el año récord de fallecimientos por dengue de la historia argentina (en el pico registrado en la epidemia de 2020 se notificaron 26 víctimas fatales).

“Hace 4 semanas, que hay un franco descenso en el número de casos de dengue”, dijo a Infobae Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología e Información stratégica del Ministerio de Salud de la Nación. “Lo más significativo de este brote es que fue mayor que los anteriores y que predominó el serotipo DEN-2″, agregó.

Se registró circulación autóctona del virus del dengue en 16 de las 24 jurisdicciones de la Argentina (Getty Images)

Hasta el momento se reportaron 87.405 casos autóctonos en 16 de las 24 jurisdicciones que conforman el país, según informó a través del último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación.

El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada, adquiere el virus y luego de 8 a 12 días es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de la picadura. La transmisión vertical madre-hijo es posible pero infrecuente. Aquí van 7 claves para entender qué se sabe sobre la epidemia:

1- ¿Cuántas personas fueron afectadas?

Durante la epidemia por dengue, se reportaron 87.405 casos autóctonos. Es decir, personas que se contagiaron en su área de residencia (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)

Según la cartera de Salud nacional, hasta la última semana de abril se registraron en el país 93.694 casos de personas con dengue. Dentro de ese total, 87.405 son autóctonos. Esto significa que esas personas no habían viajado y que se contagiaron por la picadura de mosquitos que tenían el virus del dengue en su zona de residencia.

Además, se informó que dentro de los 93.694 casos, hay 5.104 que se encontraban en investigación y otros 1.185 presentan antecedentes de viaje y se consideran importados.

2- ¿Por qué se afirma que la epidemia está en retroceso?

La eliminación de objetos en desuso que juntan agua es clave para que los casos de dengue sigan bajando en Argentina

El número máximo de casos por semana fue durante la última semana de marzo pasado. Después, los casos reportados en todas las jurisdicciones empezaron a bajar.

En cuanto a la curva de casos por semana epidemiológica “se registra la cuarta semana con menos casos” tras el pico de marzo. El número de casos notificados consolida la tendencia nacional al descenso que se corrobora a su vez en la mayoría de las jurisdicciones del país, de acuerdo con el Ministerio.

Durante los brotes anteriores por dengue, nunca antes se había dado en el país una curva tan pronunciada por el aumento de casos y por la cantidad de muertes. Hasta el momento se han reportado 56 fallecimientos. No hubo reporte de muertes durante la última semana notificada.

Según los expertos, la llegada del frío al país incide en el descenso de los casos. Días atrás, Favio Crudo, médico infectólogo y epidemiólogo de la Fundación Mundo Sano y de la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), le dijo a Infobae: “El mosquito Aedes aegypti depende mucho de la temperatura. El frío acorta la vida del mosquito y disminuye la chance de que pueda contagiar y que se pueda cubrir todo el ciclo de tomar la infección de una persona y transmitirla a otra”.

En la misma línea fue el virólogo de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, quien aportó: “Cuando lleguemos a los fríos más invernales en Argentina, y eso generalmente sucede en el mes de mayo, el brote actual de dengue va a terminar, porque los mosquitos no se siguen reproduciendo. Al no tener mosquitos, no va a haber transmisión”.

3- ¿Cuáles son las jurisdicciones golpeadas por el dengue?

Aún no hay un tratamiento específico para dengue. A los pacientes se les da una terapia de sostén (EFE/Gustavo Amador/Archivo)

Desde diciembre pasado, 16 jurisdicciones de la Argentina han confirmado la circulación autóctona de dengue: todas las de la región Centro (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe) y todas las de la región del Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

También hubo pacientes con dengue en Chaco, Corrientes y Formosa, de la región del Noreste, y las provincias de San Luis y Mendoza en la región Cuyo. Se notificaron 61 casos sin antecedente de viaje en la provincia de Misiones.

4- ¿Qué serotipos del virus afectaron a los pacientes?

El serotipo 2 del virus del dengue fue detectado en el 81% de los casos analizados según el Ministerio de Salud de la Nación

Hasta el momento, se registró en el país la circulación predominante del serotipo 2 (DENV-2). Se identificó en el 81,80% de los casos estudiados.

También se detectó el serotipo 1 (DENV-1) en el 18,15% de los casos estudiados. El serotipo 3 (DENV-3) fue encontrado pero en muy baja circulación, con el 0,05%.

A nivel regional, el serotipo DENV-2 predomina en el Noroeste y Centro del país. En cambio, el serotipo DENV-1 en el Noreste. En la región de Cuyo, se registran pocos casos con predominio de serotipo 2 en San Luis y serotipo 1 en Mendoza.

5- ¿Qué edades tienen los pacientes con dengue?

Los dolores de cabeza y la fiebre fue uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes con dengue (iStock)

El virus afectó de manera homogénea a personas que tienen entre 15 y 65 años, seguidos del grupo de 10 a 14, mayor de 65 y niños menores de 10 años.

Los signos y síntomas más frecuentes entre los casos notificados fueron fiebre, cefalea, mialgias, dolor de las articulaciones y dolor retroocular (una sensación en o alrededor del ojo), seguidos de náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea.

6- ¿Quiénes eran las personas fallecidas?

El 57% de las personas fallecidas por dengue en Argentina esta temporada eran mujeres

Desde febrero pasado hasta la última semana reportada, se registraron 56 muertes. Al tener en cuenta el número de fallecidos y la cantidad de personas diagnosticadas, los epidemiólogos de la cartera de Salud estimaron que la tasa de letalidad durante esta epidemia ha sido de 0,06%.

Si se considera el total de fallecidos, el 57% eran de sexo legal femenino. El 43% era de sexo masculino. En cuanto a la distribución por edad puede observarse que el promedio de edad de los muertos por dengue fue de 52 años. Sin embargo, en cuanto a tasas de mortalidad cada 100 mil habitantes se observa una tasa más elevada a partir de los 50 años.

7- ¿Los fallecidos tenían enfermedades previas?

Usar repelentes al estar al aire libre es otra medida que complementa la eliminación de criadero de mosquitos y larvas (Getty Images)

No todas. En el total de 56 fallecidos, 15 personas no tenían comorbilidades. En 9 casos no se registraron datos. En 32 casos se registraron una o más comorbilidades siendo las más frecuentes obesidad, diabetes y enfermedad neurológica crónica.

En 29 de las 56 personas fallecidas, se pudo identificar el serotipo del virus del dengue que las afectó. Veinte de ellas tuvieron el serotipo 2. En tanto, 9 de los fallecidos tuvieron el serotipo 1.

En Jujuy, el Ministerio de Salud instó a seguir con la eliminación de los criaderos de mosquitos, aunque los casos de dengue bajen

En Jujuy, una de las provincia con más tasas de incidencia de casos, el Ministerio de Salud provincial informó días atrás que el descenso de casos de dengue se sostiene en el territorio. Pero avisó que “si bien el descenso de la temperatura dado el cambio de estación es un factor que incide en la baja de los casos, el mosquito Aedes Aegypti que transmite la infección sigue circulando e incluso se adapta a las condiciones climáticas de algunas regiones, por lo que sigue siendo fundamental evitar que el insecto se reproduzca”.

También, en Córdoba, la directora de Epidemiología, Laura López, dijo: “Estamos viendo un descenso importante de casos, que también se está reflejando en todo el país. Seguramente, el factor climático tiene que ver con este descenso; aunque es necesario seguir sosteniendo las medidas de cuidado, sobre todo al interior del hogar”.

