La Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires premió a Fernán Quirós por su labor durante la pandemia

El ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, recibió el premio bienal que otorga la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires

El ministro del Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, recibió junto a su equipo de trabajo el premio bienal Osvaldo L. Bottaro otorgado por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.

Te puede interesar: Horacio Rodríguez Larreta volvió a respaldar a Acuña y Quirós como candidatos a Jefe de Gobierno porteño y no descartó desdoblar las elecciones

El jurado destacó que esta distinción esta fundamenta en el “destacado profesionalismo y desarrollo técnico durante los difíciles años que vivió el país en materia de salud”.

En el primer semestre del 2021, nuestro país enfrentó algunas dificultades en la vacunación contra el COVID-19 como consecuencia del faltante de un componente de la vacuna rusa Sputnik. Ante ese escenario, el equipo del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires lideró dos ensayos clínicos que demostraron que se mantenía una protección inmunológica significativa y segura aplicando dosis de distintos laboratorios. Esta estrategia de inmunización se conoce como vacunación heteróloga.

Te puede interesar: Para Carrió no fue una sorpresa la decisión de Macri, pero lanzó una advertencia para la interna porteña

Según los resultados, todas las combinaciones aumentaron significativamente el nivel de anticuerpos medidos a los 42 días de la segunda dosis. Esta iniciativa condujo a la aplicación de una política sanitaria y recomendaciones nacionales de intercambiabilidad de vacunas así como a una importante fuente de información para una gran cantidad de países que se encontraban en la misma situación que Argentina.

Quirós y el resto del equipo que realizaron el estudio sobre la vacunación heteróloga

Uno de los estudios se realizó entre más de 660 mil voluntarios y determinó que las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm contra el COVID-19 reducían “significativamente la morbilidad y la mortalidad” por cualquier causa en personas mayores de 60 años. La investigación, llevó la firma de 8 expertos, entre ellos Quirós, y fue publicada el 29 de octubre de 2021 en la prestigiosa revista The Journal of the American Medical Association (JAMA).

Te puede interesar: El sentimiento de angustia se incrementó en la población mundial en la última década

La distinción de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires destacó que esta iniciativa condujo a la aplicación de una política sanitaria y recomendaciones nacionales de intercambiabilidad de vacunas así como a una importante fuente de evidencia para una gran cantidad de países que se encontraban en la misma situación que Argentina.

La vacunación heteróloga permitió avanzar en la inmunización de la población en las primeras etapas de la pandemia

El equipo de la Ciudad de Buenos Aires que participó del estudio fueron: Fernan Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires; Daniel Ferrante, subsecretario Planificación Sanitaria CABA; María Belén Bouzas, jefa de División de Análisis Clínicos en Hospital Muniz; Patricia Angeleri, jefa del Departamento de Epidemiología de la Dirección de Atención Primaria del Ministerio de Salud porteño; Alejandro Macchia, médico especialista en Cardiología y Epidemiología en la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Ciudad; Jorge Geffner, Director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA; Cristian Biscayart, médico especialista y consultor del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ya en diciembre de 2021, Quirós había recibido el premio Hipócrates, el galardón más importante que otorga la Academia Nacional de Medicina anualmente.

Para el premio Hipócrates, los candidatos son postulados por el plenario de académicos y los miembros del jurado son los ex presidentes de esa institución, “que seleccionan a personalidades únicas por sus actos destacados en la Medicina y por su trayectoria con un trascendente aporte a la comunidad”, según detalla la Academia Nacional de Medicina.

Quirós, quien asumió como ministro del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta al 10 de diciembre de 2019, ha tenido a cargo el manejo de las medidas sanitarias desde que se declaró la pandemia de COVID-19 a comienzos de 2020.

El funcionario se ha desempeñado en la investigación en Medicina Interna, Informática Médica y Salud Pública. Tiene una maestría en Sistemas de Salud. Fue el fundador del departamento de Informática Médica y es el director de la Maestría en Informática en Salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Seguir leyendo: