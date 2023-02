Las señales del corazón: cómo identificar los signos y alertas de un problema cardiovascular

Es muy alto el número de personas con síntomas de infarto que no llegan a recibir atención médica (iStock)

Muchas personas experimentan una serie de dolencias cardiovasculares, que atendidas a tiempo, salvan la vida. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la Argentina y provocan uno de cada tres fallecimientos.

El corazón da avisos que hay que saber escuchar: un dolor repentino en el pecho, quedarse sin aire mientras se realiza una actividad habitual, perder de manera súbita el conocimiento o sentir palpitaciones asociadas a un latido acelerado o irregular.

Mujeres y hombres suelen manifestar síntomas diferentes que pueden aparecer distanciados por días, meses o años según la afección, y en un espectro variable de gravedad o intensidad. Además, suelen superponerse o bien la enfermedad progresa en el tiempo sin mayores indicios. De allí la importancia de consultar a tiempo y contar con un diagnóstico certero lo más prematuro que se pueda.

Los síntomas de infarto suelen aparecer de forma menos intensas en mujeres que en hombres (Getty)

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo y comprende varias afecciones, entre las que se destacan el ataque cardíaco, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad de las válvulas, el accidente cerebrovascular, los trastornos del ritmo cardíaco y la enfermedad de las arterias y venas periféricas, como las más frecuentes.

Así las cosas, algunos síntomas son comunes en muchos tipos de enfermedades cardiovasculares y bien conocidos por todos, mientras que otros síntomas son menos conocidos. Por ejemplo, el dolor de pecho es el síntoma más común y reconocible de un ataque al corazón. Sin embargo, los menos familiares que pueden ser pasados por alto incluyen dificultad para respirar, fatiga, sudoración, náuseas y mareos.

Cuatro síntomas para consultar rápido:

La enfermedad arterial periférica cuadruplica el riesgo de infarto

1- Dolor en el pecho: “Ante la presencia de dolor de pecho, que puede sentirse como opresivo e irradiarse a la espalda, mandíbula, oído, estómago y brazos, se puede sospechar de un evento coronario agudo. Este dolor suele aparecer al hacer esfuerzos y desaparecer en pocos minutos al cesar la actividad. Cuando el dolor se presenta y dura más de 10 minutos se debe consultar a la brevedad a un sistema de emergencia”, detalló el doctor Juan Pablo Costabel (MN 119.403), jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA.

Los problemas coronarios agudos se producen por la “rotura” de una placa de colesterol dentro de una arteria coronaria. Dentro de estas patologías, se incluyen las anginas inestables y los infartos de miocardio. En ambas, se reduce el flujo sanguíneo que llega al corazón. El tiempo que se tarde en iniciar el tratamiento tiene una incidencia directa en el pronóstico, ya que cuanto antes se restituya el flujo sanguíneo, antes se limita el daño cardíaco.

2- Falta de aire: Además del dolor en el pecho, la disnea o dificultad respiratoria y la fatiga también pueden estar indicando una angina de pecho atípica o alguna cardiopatía, por lo que demandan una evaluación médica.

3- Pérdida de conocimiento: El mareo es un síntoma muy inespecífico y puede deberse a distintas causas. En ocasiones, es la situación previa al síncope, y puede estar acompañado por pérdida de conocimiento.

Los controles periódicos ayudan a disminuir los eventos graves (Gettyimages)

4- Latidos acelerados o irregulares: “Las palpitaciones o sensación de que el corazón no late con normalidad podrían referir a una arritmia y lo habitual es que tengan un significado benigno, pero también podrían estar advirtiendo sobre alguna cardiopatía importante, por eso no hay que dejar de consultar siempre que se produzcan y no conozcamos su naturaleza”, agregó Costabel.

“Los síntomas de las enfermedades cardiovasculares impulsan el uso de la atención médica y contribuyen de manera importante a la calidad de vida. Los síntomas tienen una importancia fundamental no sólo para el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular y la evaluación de la respuesta al tratamiento médico, sino también directamente para la vida diaria de los pacientes”, aseguraron los expertos de la American Heart Association (AHA). Y enumeraron las formas en que pueden presentarse las seis afecciones cardiovasculares más habituales.

¿Cuáles son las seis enfermedades del corazón más frecuentes?

Es importante llevar una vida sana para evitar el riesgo cardiovascular: hacer ejercicio físico, mantener una dieta equilibrada, y realizarse los controles médicos (Getty)

1- Ataque al corazón

El ataque cardíaco es una de las afecciones cardíacas que se incluyen en la categoría amplia de síndrome coronario agudo (SCA), un término que se refiere a cualquier afección cardíaca causada por una pérdida repentina del flujo sanguíneo al corazón.

2- Insuficiencia cardiaca

La dificultad para respirar es un síntoma clásico de insuficiencia cardíaca y una razón común por la que los adultos con insuficiencia cardíaca buscan atención médica. Sin embargo, los síntomas tempranos y más sutiles deben reconocerse como signos para consultar con un profesional de la salud. Estos síntomas pueden incluir síntomas gastrointestinales como malestar estomacal, náuseas, vómitos y pérdida del apetito; fatiga; intolerancia al ejercicio (relacionada con fatiga y dificultad para respirar); insomnio; dolor (pecho y otros); alteraciones del estado de ánimo (principalmente depresión y ansiedad); y disfunción cognitiva (niebla mental, problemas de memoria).

3- Enfermedad de las válvulas

Es una causa común de insuficiencia cardíaca y comparte el síntoma de dificultad para respirar. Los problemas con las válvulas cardíacas (las estructuras similares a valvas que controlan el flujo de sangre entre las cavidades del corazón) incluyen válvulas estrechadas o rígidas (estenosis), válvulas que cierran incorrectamente (prolapso), permitiendo que la sangre fluya hacia atrás (regurgitación) o válvulas formadas incorrectamente (atresia).

La enfermedad de las válvulas también puede causar presión arterial alta en los pulmones o hipertensión pulmonar.

Un infarto cardíaco es siempre un caso de emergencia. Foto: Nicolas Armer/dpa

4- Accidente cerebrovascular

Un ACV ocurre cuando un vaso sanguíneo que va al cerebro se bloquea o revienta y, por lo general, causa síntomas reconocibles que solicitan ayuda de emergencia.

Para reconocer los síntomas de un derrame cerebral que requieren atención médica inmediata, la Asociación Estadounidense de Accidentes Cerebrovasculares recomienda que todos recuerden que manifestaciones como “cara caída”, debilidad en un brazo o dificultad del habla son indicios de que hay que llamar al servicio de emergencias.

Las afecciones cardiovasculares representan la mayor causa de morbimortalidad en las sociedades contemporáneas y afectan al 50% de los hombres y al 40% de las mujeres a lo largo de sus vida (Getty)

5- Trastornos del ritmo cardíaco

Las llamadas arritmias a menudo se describen como la sensación de un latido cardíaco anormal o palpitaciones que pueden ser irregulares, rápidas, palpitantes o detenidas. Otros síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar y mareos, todos los cuales se comparten con otras enfermedades cardiovasculares. Con menor frecuencia, algunas personas con trastornos del ritmo cardíaco pueden presentar dolor torácico, mareos, desmayos o casi desmayos y ansiedad.

Las mujeres y los adultos jóvenes con trastornos del ritmo son más propensos a experimentar palpitaciones, mientras que los hombres tienen más probabilidades de no experimentar síntomas. Los adultos mayores tienen más probabilidades de experimentar síntomas poco comunes o ningún síntoma.

6- Enfermedad de venas y arterias

La enfermedad arterial periférica, o EAP, afecta las arterias de las extremidades inferiores y reduce el suministro de sangre a las piernas. Las personas pueden no tener síntomas o pueden desarrollar el síntoma clásico de claudicación, que es dolor en uno o ambos músculos de la pantorrilla que ocurre al caminar y desaparece con el descanso.

Sin embargo, el dolor en otras partes de las piernas y en los pies y los dedos de los pies son los síntomas más comunes de la EAP en lugar del dolor en la pantorrilla. La EAP con síntomas se asocia con un mayor riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, y los hombres tienen un mayor riesgo que las mujeres.

