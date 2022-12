Once preguntas y respuestas sobre cómo protegerse contra el COVID en los festejos de Fin de Año

Hubo un aumento del 130 por ciento de los casos confirmados de COVID en Argentina respecto de la semana anterior, según informó el Ministerio de Salud de la Nación en un comunicado emitido el lunes pasado /Archivo

La pandemia por el coronavirus aún continúa afectando a la humanidad. Más de 649 millones de personas han tenido el COVID e incluso algunas se han reinfectado varias veces desde el inicio de esta crisis sanitaria. Ahora hay una ola abrupta de casos que en la Argentina que arrancó en noviembre impulsada por los nuevos linajes de la variante Ómicron.

Hoy, la situación de la pandemia es diferente a la que se enfrentó durante los dos primeros años cuando todavía se desconocía cómo la infección afectaba al organismo humano, cómo se transmitía y cómo se la podía prevenir con eficacia y seguridad. Pero aunque sea menos dramática las autoridades sanitarias y las sociedades médicas resaltan a que las medidas de prevención como las vacunas, el barbijo y la ventilación deben tenerse en cuenta.

Las medidas de prevención son varias. El virólogo australiano Ian M. Mackay ha propuesto comparar estos “protocolos” con una feta de un queso con agujeros. “Ninguna medida aislada de prevención que tratemos de implementar para combatir el COVID funciona al 100%”, sostuvo.

En cambio, si se juntan diferentes “capas de queso” como medidas de prevención se crea una barrera para prevenir ese riesgo de contraer el virus y desarrollar cuadros graves o sufrir la muerte.

Se debería exigir el uso del barbijo en los medios de transporte y las ventanas abiertas al menos en periodos de alta transmisión comunitaria como el actual, según la científica Andrea Pineda Rojas, del Conicet y la UBA /Archivo

En la Argentina, el 82 por ciento de la población total del país se aplicó las primeras dos dosis. Pero la adherencia de la población a la aplicación de las dosis de refuerzo fue menor. Según informó días atrás el Ministerio de Salud de la Nación, 21.971.305 personas cuentan con el primer refuerzo de vacuna, mientras que 6.774.900 personas se aplicaron el segundo refuerzo y 758.153 el tercero.

Aquí van 11 preguntas frecuentes sobre cómo actuar hoy para prevenir contra el COVID en Argentina y qué hacer si se tienen síntomas:

Es clave que las personas estén al día con las dosis de vacunas contra el COVID que les corresponden por su edad o por su situación de salud/ REUTERS/Agustin Marcarian

1- Si tuve COVID días atrás, ¿me puedo dar la dosis de refuerzo?

Para el caso de la dosis de refuerzo, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda diferir la aplicación de las dosis de refuerzo por lo menos 90 días si se tuvo la infección recientemente. Si no se manifestaron síntomas, pero se hizo un testeo que dio positivo, hay que contar los 90 días a partir del momento en que se tuvo el resultado positivo. Diferir la aplicación del refuerzo sirve para optimizar la respuesta inmunológica en personas con la infección.

2- ¿Pueden aumentar los casos de COVID por las fiestas de Fin de año?

Sí. Organizaciones médicas han advertido que los casos de personas con COVID podrían crecer si no se toman las medidas de prevención. Consultado por Infobae, el médico Alejandro Videla, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y del Servicio de Neumonología del Hospital Universitario Austral, consideró que durante las próximas semanas “podría haber un aumento de los casos porque se hacen más reuniones sociales en espacios cerrados durante las fiestas de Fin de Año”.

Para reducir el riesgo de contagiarse se recomienda hacer las reuniones al aire libre. Si no queda otra opción de reunirse en un espacio cerrado, debería hacerse con ventilación cruzada y permanente. Además es necesario que las personas que concurran a los festejos se hayan aplicado las dosis de refuerzo contra el COVID que le correspondan por su edad.

Las reuniones de Fin de año en espacios cerrados y sin ventilación aumentan el riesgo de que las personas se contagien el coronavirus/Archivo

3. Si aparecen síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta o pérdida del olfato, ¿hay que ir a testearse?

Depende de la edad, las condiciones de riesgo y del trabajo que la persona tenga. Los testeos en instituciones públicas en la Argentina están disponibles solo para grupos priorizados.

“Se prioriza para el diagnóstico a las personas mayores de 50 años, personas con condiciones de riesgo y personal que trabaja con personas vulnerables”, informó la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti días atrás. Además de hacerse la prueba esos grupos, deben acceder al control clínico por un profesional de la salud.

En los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, hay consultorios febriles (UFU) para las personas con síntomas que estén dentro de los grupos priorizados. Pueden ir a esos consultorios y no pasar por la guardia general. En provincia de Buenos Aires, también los testeos se hacen en los hospitales públicos.

Si no se pertenece a esos grupos priorizados (por ejemplo, se tiene menos de 50 años y no se tienen patologías previas) pero se tienen síntomas, no hace falta ir a hacerse el testeo. Pero hay que tomar precauciones para no contagiar a los demás. No se debe asistir a actividades con otras personas mientras se tienen síntomas. Se debe evitar el contacto con personas vulnerables. Incluso, se pueden acceder a los autotest.

Si las personas mayores de 50 años o las personas con condiciones de riesgo tienen síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular, entre otros, tienen que hacerse el test en hospitales públicos de Argentina/Archivo

4- Tengo un COVID muy leve, ¿puedo pasar las fiestas de Fin de año con mis seres queridos?

No. Las personas con COVID deben hacer un aislamiento de 5 días como mínimo. “Si una persona identifica que tiene síntomas compatibles con COVID, pero no está dentro de los grupos habilitados para testearse, lo que tiene que hacer es quedarse en su casa, sin contacto con otras personas hasta que ya no perciba síntomas”, señaló a Infobae Leticia Ceriani, subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense.

Aunque los síntomas sean leves, el riesgo de contagiar a otras personas es elevado. Es mejor quedarse en la casa y transitar el cuadro en aislamiento. “Si una persona tiene síntomas y convive con otras, debe mantenerse en aislamiento en una habitación y usar barbijo. También se debe hacer ventilación permanente en toda la casa para prevenir la transmisión del virus”, explicó a Infobae Andrea Uboldi, de la Sociedad Argentina de Vacunología y la Sociedad Argentina de Pediatría.

5- ¿Por qué las reuniones en ambientes cerrados son más riesgosas para contagiarse COVID?

El coronavirus se transmite principalmente por el aire. Si una persona está infectada (con o sin síntomas) puede transmitir el virus al exhalar, toser, estornudar, hablar, gritar o cantar. Por esto, es importante reducir el uso de los espacios cerrados para los encuentros de Fin de Año o usar la ventilación cruzada y permanente (si no se puede realizar la reunión al aire libre).

“La ventilación es clave para evitar brotes o eventos de supercontagio en lugares cerrados donde muchas personas comparten el aire”, subrayó la científica Andrea Pineda Rojas, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que depende del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y una de las organizadoras de la campaña Ventilar del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina.

El coronavirus se transmite por el aire. Una persona puede contagiarse al estar con otra que se ha infectado y habla, estornuda, grita o simplemente exhala/Archivo

6- ¿Cómo se pueden celebrar las fiestas de Fin de año con precauciones para que no haya contagios de COVID?

“Ya conocemos las medidas de prevención para el COVID que son efectivas. Hay que tratar de hacer las reuniones al aire libre porque se reduce el riesgo de transmisión si alguna de las personas tuviera la infección. En este momento, hay un aumento de casos en la Argentina y existe el riesgo de que haya personas con el virus -incluso sin síntomas- en las reuniones de Fin de Año”, dijo a Infobae el médico infectólogo Javier Farina, de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires,

En personas inmunosuprimidas o con alguna patología se recomienda usar el barbijo durante las reuniones de Fin de Año si se hacen en lugares cerrados, de acuerdo con el doctor Farina. Además, deben estar al día con la aplicación de dosis de vacunas que les correspondan.

7- Si tuve un COVID leve en 2020 y tengo dos refuerzos de vacunas aplicadas hace más de 4 meses, ¿estoy protegido?

No. Si las dosis de refuerzo se han aplicado hace más de 4 meses, la protección de las vacunas puede haberse reducido. Por lo cual, si es mayor de 18 años -incluso sin patologías previas- ya está habilitada por el Consejo Federal de Salud la aplicación del tercer refuerzo después de los 4 meses de haber recibido el segundo, aunque su administración depende de cada jurisdicción. Se subraya que el tercer refuerzo es crucial hoy para las personas mayores y las inmunocomprometidas.

Hay que tener en cuenta que si una persona vuelve a contagiarse el virus, la reinfección puede no ser un cuadro banal. Pueden sufrir secuelas que se conocen como COVID prolongado. Por lo cual, hoy es importante que las personas tengan el esquema primario completo y los refuerzos que correspondan. Las vacunas cuidan de tener formas graves del COVID-19. Además, hay que sumarle el barbijo cuando la persona se encuentre en lugares cerrados y reclamar la ventilación cruzada y permanente si las reuniones no se pueden hacer al aire libre.

Si es mayor de 18 años -incluso sin patologías previas- ya está habilitada la aplicación del tercer refuerzo después de los 4 meses de haber recibido el segundo, según el Ministerio de Salud de la Nación /Archivo

8- Si me vacuno esta semana con un refuerzo, ¿estaré protegido para Navidad y Fin de Año?

Cuando se aplica cada dosis, la vacuna tarda más de 15 días en hacer efecto para dar protección y prevenir el desarrollo de un cuadro grave si la persona se expone al virus. “Es necesario que las personas vayan a aplicarse las dosis cuanto antes si ya pasaron 4 meses desde el momento de la última dosis”, explicó el doctor Farina.

La cartera de Salud informó en el último reporte semanal que se produjeron 39 muertes por COVID-19. Solo una de las personas fallecidas contaba con una dosis de refuerzo dada hace menos de 4 meses. Más del 71% de los fallecidos tenía comorbilidades.

La mayoría de las muertes por COVID hoy son en personas que tienen comorbilidades o personas mayores y que no estaban vacunadas o no habían recibido los refuerzos durante los últimos cuatro meses/Archivo

9- ¿Qué se sabe sobre las diferencias en la mortalidad en cuanto a vacunados y no vacunados?

Los datos demuestran que las dosis de refuerzo que se están aplicando protegen más a la población que las recibe en comparación con las personas que no se han inmunizado o que no están con las dosis de refuerzo al día. De acuerdo al último Boletín Epidemiológico de la cartera de Salud nacional, durante las últimas tres semanas de noviembre y la primera de diciembre, se registró una tasa de 0,49 muertes cada 100.000 habitantes en personas 60 años y más sin vacunación o con esquema incompleto.

En cambio, la tasa varía cuando las personas están más protegidas. La tasa fue de 0,32 muertes cada 100.000 habitantes en personas de 60 años y más años con esquema completo. En personas de ese mismo grupo etario vacunadas con dosis de refuerzo la mortalidad fue de 0,15 muertes cada 100.000 habitantes.

Los encuentros al aire libre reducen el riesgo de transmisión del coronavirus/Archivo

10- Si tuve contacto estrecho con una persona con COVID, ¿qué tengo que hacer?

Se considera que una persona tuvo contacto estrecho con un caso de COVID-19 si estuvo al menos 15 minutos a menos de 2 metros de un caso confirmado mientras esa persona presentaba síntomas, o dentro de las 48 horas anteriores a que le dieran el diagnóstico o comenzaran sus síntomas. Este año la cartera de Salud decidió que los contactos estrechos no tienen que hacer aislamiento, como ocurrió durante los dos primeros años de la pandemia. Sin embargo, se tiene que prestar más atención a medidas de prevención.

“Hoy si una persona tuvo contacto estrecho con un paciente con COVID, tiene chances de haberse contagiado. Lo ideal es que use el barbijo y que no se encuentre con personas mayores o con personas que tengan patologías o sean inmunocomprometidas”, aconsejó Farina.

Por el aumento en los casos de COVID, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa y Córdoba establecieron como obligatorio el uso del barbijo en hospitales y centros de salud /Archivo

11- ¿Cómo tengo que cuidarme si voy de vacaciones a la playa?

Antes de irse de vacaciones, se recomienda la aplicación de las dosis de refuerzo que corresponda, especialmente para las personas mayores de 50 años y las personas inmunocomprometidas. Se debe llevar alcohol en gel y el barbijo que se puede usar en el transporte público, los centros de salud o en comercios donde haya aglomeraciones. Varias jurisdicciones (Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa y Córdoba) establecieron el uso obligatorio del barbijos en hospitales y centros de salud.

En vacaciones es mejor reunirse al aire libre. Si se hacen salidas a comer en restoranes y bares, se recomienda elegir las mesas que están afuera para reducir el riesgo de transmisión del virus. Hay que lavarse las manos con frecuencia o usar alcohol en gel. En el servicio de desayuno buffet de hoteles, se debe evitar compartir utensilios. También no se debe compartir el mate con otras personas. “Los elementos de aseo personal deben ser individuales”, señaló la doctora Uboldi.

