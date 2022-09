Qué es el colesteatoma y cuál es el tratamiento de la afección que padece Yanina Latorre

El colesteatoma consiste en una formación de aspecto tumoral benigna que crece de manera lenta y progresiva y se desarrolla en distintas cavidades del oído (Getty)

En los últimos días la panelista Yanina Latorre se mostró angustiada por dos problemas de salud, la semana pasada le diagnosticaron miringitis bullosa, un cuadro infeccioso causado por virus o por bacterias que ocasionan las infecciones del oído medio. Luego, tras padecer síntomas de sordera y zumbido persistente sus médicos le comunicaron que padece colesteatoma.

“Le voy a poner onda a la vida. Ayer no pasé un buen día, no pasé una buena noche ni una buena tarde. Esta sordera y este zumbido que tengo no se me van a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil”, comunicó la panelista en sus redes sociales. Reveló que padece un colesteatoma y señaló que la sordera y el zumbido constante la están “enloqueciendo”. La panelista anunció que se someterá a una resonancia magnética en las próximas horas.

El colesteatoma consiste en una formación de aspecto tumoral benigna que crece de manera lenta y progresiva. Se desarrolla en distintas cavidades del oído medio, caja timpánica, peñasco (detrás del pabellón auricular ) o dentro de las porciones neumatizadas del hueso temporal. Se forma por la acumulación o superposición de epitelio descamado o queratina.

Algunos colesteatomas pueden aparecer en personas con disfunción crónica de la Trompa de Eustaquio, un tubo que comunica la rinofaringe con la caja del tímpano (iStock)

Su origen puede ser :

- Congénito

- Adquirido

Los colesteatomas congénitos son aquellos que contienen restos embrionarios, que pueden aparecer en distintos lugares del hueso y están presentes al momento del nacimiento. Los colesteatomas adquiridos son los que se desarrollan después del nacimiento y pueden ser primarios o secundarios.

Los primarios, son los de mayor frecuencia y existen diferentes teorías en su desarrollo, pero la de mayor adhesión, es que puede aparecer en aquellas personas con disfunción crónica de la Trompa de Eustaquio ( que es un tubo que comunica la rinofaringe con la caja timpánica ).

"Esta sordera y este zumbido que tengo no se me van a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil”, dijo la panelista Yanina Latorre

Este tipo de colesteatoma se extiende desde la pared lateral del cavum faríngeo hasta la pared anterior de la caja timpánica, es una cavidad virtual, que normalmente se permeabiliza ante la acción de músculos y se contraen ante el bostezo o la deglución, y equilibra las presiones a ambos lados del tímpano, pero ante la obstrucción hay aumento de la presión negativa.

Por lo que ante una disfunción tubárica que persiste en el tiempo como por ejemplo una otitis media crónica con efusión, es decir se produce un derrame que tiene componentes enzimáticos, que producen cambios en la membrana y en la mucosa de oído medio tipo posicionales y estructurales que conlleva a la formación de bolsillos de retracción, atrofia o atelectasias.

La piel descamada no es eliminada hacia el exterior y es entonces cuando se forma un quiste queratínico, que puede erosionar la cadena osicular, formada por el martillo, yunque y estribo o puede comprometer las celdillas neumáticas del hueso temporal comprometiendo a la mastoides.

El colesteatoma se desarrolla en distintas cavidades del oído medio, caja timpánica, peñasco (detrás del pabellón auricular ) o dentro de las porciones neumatizadas del hueso temporal

El los colesteatomas secundarios el tejido epitelial puede llegar al oído medio por un traumatismo (fractura del hueso temporal ), por una perforación. Es la invasión o migración epitelial a la cavidad timpánica desde el exterior.

La sintomatología se manifiesta con sensación de oído tapado, es una hipoacusia de tipo conductiva, pues la masa tumoral altera el movimiento de la membrana timpánica, en algunas oportunidades puede aparecer zumbidos, vértigo, mareos. El diagnóstico es clínico y se obtiene por otomicroscopía, y para confirmar su presencia se solicita evaluación audiológica y también imágenes con contraste tomografía computada ( TAC ) de alta resolución.

En algunas oportunidades para saber la extensión de la patología, y resonancia magnética nuclear ( RMN ) para contar con una evaluación más definida. El tratamiento del colesteatoma es quirúrgico y la técnica depende de cada caso en particular.

Miringitis bullosa

El cuadro de miringitis bullosa suele ser tratado con tratamiento local, respondiendo generalmente a las gotas óticas con antibiótico mas corticoide (Getty Images)

Por otro lado, la miringitis bullosa se trata de una inflamación aguda de origen infeccioso y se manifiesta en asociación con la gripe. Los pacientes presentan de manera brusca aparece una importante otalgia (dolor de oído )como una presión que puede irradiarse hacia la frente o hacia la zona cervical, una sensación de oído tapado, y se puede observar la presencia de secreción hemática o serosa.

El cuadro que la originó puede evolucionar o progresar a una otitis media aguda, en este caso se trataría de una infección producida por bacterias, por lo que es necesario, el control.

Generalmente este cuadro debe ser tratado con tratamiento local, respondiendo generalmente a las gotas óticas con antibiótico mas corticoide. En algunas oportunidades ante el dolor y el oído tapado se indica corticoide sistémico y antibióticos.

Como siempre, ante el mínimo síntoma se sugiere la consulta con el otorrinolaringólogo quien seguramente se contactará con el otólogo, a la brevedad.

Dra. Stella Maris Cuevas MN: 81701 Médica otorrinolaringóloga - Experta en olfato – Alergista Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)

