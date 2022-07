Segundo refuerzo contra el COVID: las aclaraciones sobre qué grupos deben ser convocados para éstas vacunas y por qué no son quintas dosis

Los mayores de 50 que hayan recibido dos dosis de Sinopharm, además de los pacientes oncológicos e inmunodeprimidos recibirán en CABA un segundo refuerzo. El titular de la cartera sanitaria porteña señaló que “no hay ningún país del mundo que haya aplicado una quinta dosis” (EFE/Shahzaib Akber)

La Ciudad de Buenos empezó a enviar turnos a un grupo de personas para aplicarse una quinta inyección contra el COVID-19. Sin embargo, es necesario aclarar que no se trata de una quinta dosis sino de un segundo refuerzo para un grupo específico: los mayores de 50 años que recibieron dos vacunas de Sinopharm como esquema inicial y las personas con inmunocompromiso.

La decisión de aplicar esta quinta inyección fue tomada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) que reúne a los ministros del área de las 24 jurisdiciones del país por recomendación del Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), la norma la dicta el Ministerio de Salud de la Nación y ya rige en la CABA y en la provincia de Buenos Aires .

Para evitar confusiones, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós aclaró cuál es el objetivo de esta vacuna extra . El funcionario detalló que el esquema primario de vacunación contra el coronavirus consta de dos dosis y luego de unos meses se recomienda la aplicación del primer refuerzo, y a los 4 meses se aconseja recibir el segundo refuerzo, “l a enorme mayoría tiene un esquema primario de dos dosis y dos refuerzos, pero hay un grupo pequeño cuyo esquema primario es de tres dosis y ahí empiezan las confusiones ”, señaló el funcionario.

Este conjunto está compuesto por los mayores de 50 años que recibieron la vacuna de la Sinopharm como esquema inicial (que genera menos inmunidad que el resto de las formulaciones para esa edad) y las personas con inmunocompromiso (pacientes oncológicos, trasplantados, en diálisis, etc.)

La quinta dosis como segundo refuerzo es para un grupo específico: los mayores de 50 años que recibieron dos vacunas de Sinopharm como esquema inicial y las personas con inmunocompromiso ( REUTERS)

Cuando en abril de este año el Cofesa acordó aplicar un segundo refuerzo de vacunación contra el COVID-19, este grupo específico ya estaba incluido: “ Los grupos priorizados estarán conformados por personal de salud, personas de 50 años o más y personas de 12 años o más con inmunocompromiso . Cada provincia implementará la estrategia de la forma que considere más conveniente, a fin de lograr el objetivo de alcanzar los mejores niveles de coberturas en refuerzos. Cabe aclarar que el intervalo entre el primer y el segundo refuerzo no podrá ser menor a cuatro meses”.

“No estamos dando quinta dosis a la sociedad, estamos dando un segundo refuerzo para aquellos que tienen una inmunidad que no responde bien a las vacunas”, subrayó Quirós. Y, para despejar dudas, el titular de la cartera sanitaria porteña señaló que “no hay ningún país del mundo que haya aplicado una quinta dosis” , y dijo lo que se han dado en algunos países son las cuartas dosis que son el segundo refuerzo.

Los pacientes inmunodeprimidos, en especial quienes fuero sometidos a trasplantes de órganos, presentan menos capacidad para generar los anticuerpos necesarios contra el coronavirus (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cómo es la convocatoria en la Ciudad

La vacunación continúa siendo con turno previo en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que el vecino se empadronó, por primera vez, en la página web del Gobierno de la Ciudad no tiene que volver a hacerlo para las dosis siguientes, aclararon las autoridades porteñas.

Los turnos se irán asignando a medida que haya pasado el plazo correspondiente entre dosis y dosis. De esta manera, el ciudadano debe esperar a que le llegue el Token para poder elegir el turno según las postas disponibles.

Se enviará un link a través del mail, SMS o WhatsApp, para que la persona pueda ingresar a la turnera virtual y elegir el día, horario y lugar de la vacunación más cercano a su domicilio. Si al momento que le llegó el token para vacunarse y el ciudadano no pudo reservar su turno, por el motivo que fuera, puede escribir en el chat de la Ciudad al 11 5050-0147 (Boti) enviando la palabra “vacuna”, para que se le reenvie un link y elegir turno nuevamente.

Y, por último, en caso de que alguien con turno asignado no haya podido concurrir al vacunatorio, por el motivo que fuera, debe esperar a que se le envíe un nuevo turno.

SEGUIR LEYENDO: