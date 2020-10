COVID-19: ¿la inmunidad colectiva nos deja desprotegidos?

Los planteos sobre el posible logro de inmunidad colectiva aspirada por, entre otros, Donald Trup y Jair Bolsoinaro, se acercan a consolidarse como una falacia (REUTERS)

Con 200 proyectos de vacunas en marcha, los primeros reinfectados que muestran cepas levemente diferentes y más agresivas que la original que afectó a esos sujetos, los planteos sobre el posible logro de inmunidad colectiva aspirada por, entre otros, Donald Trump y Jair Bolsonaro, se acercan a consolidarse como una falacia. Ese es el análisis que esboza un reciente material publicado en el medio científico Nature.

En mayo, la ciudad brasileña de Manaos fue devastada por un gran brote de COVID-19. Los hospitales estaban abrumados y la ciudad estaba cavando nuevas tumbas en el bosque circundante. Pero en agosto, algo había cambiado. A pesar de la relajación de los requisitos de distanciamiento social a principios de junio, la ciudad de 2 millones de habitantes había reducido su número de muertes en exceso de alrededor de 120 por día a casi cero.

En septiembre, dos grupos de investigadores publicaron informes preliminares que sugerían que la desaceleración de los casos de COVID-19 a fines del verano en Manaos se había producido, al menos en parte, porque una gran proporción de la población de la comunidad ya había estado expuesta al virus y ahora era inmune. La inmunóloga Ester Sabino de la Universidad de San Pablo, Brasil, y sus colegas analizaron más de 6.000 muestras de bancos de sangre en Manaos para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

Los epidemiólogos han rechazado repetidamente esas ideas. “Rendirse al virus” no es un plan defendible, dice Kristian Andersen, inmunóloga del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, California (REUTERS)

“Demostramos que la cantidad de personas que se infectaron fue realmente alta, llegando al 66% al final de la primera ola”, dice Sabino. Su grupo concluyó que esta alta tasa de infección significaba que la cantidad de personas que aún eran vulnerables al virus era demasiado pequeña para soportar nuevos brotes, un fenómeno llamado inmunidad colectiva. Otro grupo en Brasil llegó a conclusiones similares.

Tales informes de Manaos, junto con argumentos comparables sobre partes de Italia que se vieron duramente afectadas al comienzo de la pandemia, ayudaron a envalentonar las propuestas para perseguir la inmunidad colectiva. Los planes sugirieron permitir que la mayor parte de la sociedad regrese a la normalidad, mientras se toman algunas medidas para proteger a quienes corren mayor riesgo de contraer enfermedades graves. Eso esencialmente permitiría que el coronavirus siga su curso, dijeron los defensores.

Pero los epidemiólogos han rechazado repetidamente esas ideas. “Rendirse al virus” no es un plan defendible, dice Kristian Andersen, inmunóloga del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, California. Tal enfoque conduciría a una pérdida catastrófica de vidas humanas sin necesariamente acelerar el regreso de la sociedad a la normalidad, dice. “Nunca antes habíamos podido hacerlo con éxito, y conducirá a una muerte y un sufrimiento humanos inaceptables e innecesarios”.

Política inmunizadora

A pesar de las críticas generalizadas, la idea sigue apareciendo entre los políticos y los legisladores de numerosos países, incluidos Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló positivamente al respecto en septiembre, utilizando un pseudo término: “Mentalidad de rebaño”. E incluso unos pocos científicos han impulsado la agenda.

A principios de octubre, un grupo de expertos y un pequeño grupo de científicos publicaron un documento llamado Gran Declaración de Barrington. En él, piden un regreso a la vida normal para las personas con menor riesgo de COVID-19 grave, para permitir que el virus se propague a un nivel suficiente para dar inmunidad colectiva. Las personas en alto riesgo, como las mayores, dice, podrían protegerse a través de medidas que en gran parte no están especificadas. Los redactores de la declaración recibieron audiencia en la Casa Blanca; The Lancet, otro prestigioso medio científico, calificó el enfoque de la inmunidad colectiva como una “peligrosa falacia no respaldada por evidencia científica”.

La tan amada inmunidad

La inmunidad colectiva ocurre cuando un virus no se puede propagar porque sigue encontrando personas que están protegidas contra la infección. Una vez que una proporción suficiente de la población ya no es susceptible, cualquier nuevo brote desaparece (REUTERS)

Los argumentos a favor de permitir que el virus siga su curso en gran medida sin control comparten un malentendido sobre qué es la inmunidad colectiva y cuál es la mejor manera de lograrla. En el mencionado paper de Nature se responden cinco claves sobre la controvertida idea.

En principio, la inmunidad colectiva ocurre cuando un virus no se puede propagar porque sigue encontrando personas que están protegidas contra la infección. Una vez que una proporción suficiente de la población ya no es susceptible, cualquier nuevo brote desaparece. “No es necesario que todos en la población sean inmunes, solo se necesita un número suficiente de personas para ser inmunes”, dice Caroline Buckee, epidemióloga de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard en Boston, Massachusetts.

Por lo general, la inmunidad colectiva se analiza como un resultado deseable de los programas de vacunación a gran escala. Los altos niveles de inmunidad inducida por la vacunación en la población benefician a quienes no pueden recibir o responder suficientemente a una vacuna, como las personas con sistemas inmunitarios comprometidos. Muchos profesionales médicos odian el término inmunidad colectiva y prefieren llamarlo “protección colectiva”, dice Buckee. Eso es porque el fenómeno en realidad no confiere inmunidad al virus en sí, solo reduce el riesgo de que las personas vulnerables entren en contacto con el patógeno.

Pero los expertos en salud pública no suelen hablar de la inmunidad colectiva como una herramienta en ausencia de vacunas. “Estoy un poco desconcertado de que ahora se use para significar cuántas personas deben infectarse antes de que esto se detenga”, dice Marcel Salathé, epidemiólogo del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Lausana.

Incluso una vez que se alcanza la inmunidad colectiva en toda la población, es posible que haya grandes brotes, como en áreas donde las tasas de vacunación son bajas (REUTERS)

Los epidemiólogos pueden estimar la proporción de una población que necesita ser inmune antes de que se active la inmunidad colectiva. Este umbral depende del número de reproducción básico, R0, el número de casos, en promedio, generados por un individuo infectado en una situación de otra manera totalmente susceptible, población bien mezclada, dice Kin On Kwok, epidemiólogo de enfermedades infecciosas y modelador matemático de la Universidad China de Hong Kong.

La fórmula para calcular el umbral de inmunidad colectiva es 1–1 / R0 , lo que significa que cuantas más personas se infecten por cada individuo que tiene el virus, mayor será la proporción de la población que necesita ser inmune para alcanzar la inmunidad colectiva. Por ejemplo, el sarampión es extremadamente infeccioso, con un R 0típicamente entre 12 y 18 años, lo que equivale a un umbral de inmunidad colectiva del 92% al 94% de la población. Para un virus que sea menos infeccioso (con un número de reproducción más bajo), el umbral sería más bajo. El R0 asume que todo el mundo es susceptible al virus, pero eso cambia a medida que avanza la epidemia, porque algunas personas se infectan y obtienen inmunidad. Por esa razón, a veces se utiliza en estos cálculos una variación de R 0 denominada Refectiva (abreviada R t o R e ), porque toma en consideración cambios en la susceptibilidad de la población.

Aunque introducir números en la fórmula arroja un número teórico para la inmunidad colectiva, en realidad, no se logra en un punto exacto. En cambio, es mejor pensar en ello como un gradiente, dice Gypsyamber D’Souza, epidemiólogo de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Y debido a que las variables pueden cambiar, incluido R0 y el número de personas susceptibles a un virus, la inmunidad colectiva no es un estado estable.

Incluso una vez que se alcanza la inmunidad colectiva en toda la población, es posible que haya grandes brotes, como en áreas donde las tasas de vacunación son bajas. “Hemos visto que eso se desarrolla en ciertos países donde se ha extendido la información errónea sobre la seguridad de las vacunas”, dice Salathé. “En los bolsillos locales, empiezas a ver una caída en las vacunas, y luego puedes tener brotes locales que pueden ser muy grandes, aunque técnicamente has alcanzado la inmunidad colectiva según las matemáticas”. El objetivo final es evitar que las personas se sientan mal, en lugar de alcanzar un número en un modelo.

Alcanzar la inmunidad colectiva depende en parte de lo que está sucediendo en la población. Los cálculos del umbral son muy sensibles a los valores de R , dice Kwok. En junio, él y sus colegas publicaron una carta al editor en el Journal of Infection que demuestra esto. Kwok y su equipo calcularon el R ten más de 30 países, utilizando datos sobre el número diario de nuevos casos de COVID-19 de marzo. Luego utilizaron estos valores para calcular un umbral de inmunidad colectiva en la población de cada país. Las cifras iban desde un 85% en Bahrein, con su R t de entonces de 6,64, hasta un 5,66% en Kuwait, donde el R tfue 1.06. Los bajos números de Kuwait reflejaban el hecho de que estaba implementando muchas medidas para controlar el virus, como establecer toques de queda locales y prohibir los vuelos comerciales desde muchos países. Si el país detuviera esas medidas, dice Kwok, el umbral de inmunidad colectiva aumentaría.

Los cálculos de inmunidad colectiva, como los del ejemplo de Kwok, se basan en suposiciones que podrían no reflejar la vida real (EFE)

Los cálculos de inmunidad colectiva, como los del ejemplo de Kwok, se basan en suposiciones que podrían no reflejar la vida real, dice Samuel Scarpino, un científico de redes que estudia las enfermedades infecciosas en la Universidad Northeastern en Boston, Massachusetts. “La mayoría de los cálculos de inmunidad colectiva no tiene nada que decir sobre el comportamiento. Asumen que no hay intervenciones, cambios de comportamiento ni nada por el estilo”, dice. Esto significa que si un cambio transitorio en el comportamiento de las personas (como el distanciamiento físico) reduce la Rt, entonces “tan pronto como ese comportamiento vuelva a la normalidad, el umbral de inmunidad colectiva cambiará”.

Las estimaciones del umbral para el SARS-CoV-2 oscilan entre el 10% y el 70% o incluso más. Pero los modelos que calculan números en el extremo inferior de ese rango se basan en suposiciones sobre cómo las personas interactúan en las redes sociales que podrían no ser ciertas, dice Scarpino. Las estimaciones más bajas imaginan que las personas con muchos contactos se infectarán primero y que, debido a que tienen una gran cantidad de contactos, propagarán el virus a más personas. A medida que estos ‘superpropagadores’ adquieren inmunidad contra el virus, las cadenas de transmisión entre los que todavía son susceptibles se reducen considerablemente. Y “como resultado de eso, rápidamente se llega al umbral de inmunidad colectiva”, dice Scarpino. Pero si resulta que cualquiera podría convertirse en un super difusor, entonces “esas suposiciones en las que la gente confía para reducir las estimaciones a alrededor del 20% o 30% simplemente no son precisas”, explica Scarpino.

Al observar los eventos conocidos de superprocesadores en prisiones y cruceros, parece claro que el COVID-19 se propaga ampliamente al principio, antes de disminuir en una población cautiva no vacunada, dice Andersen. En la prisión estatal de San Quentin en California, más del 60% de la población finalmente se infectó antes de que se detuviera el brote, por lo que no fue como si se detuviera mágicamente después de que el 30% de las personas contrajeron el virus, dice Andersen. “No hay materia oscura misteriosa que proteja a las personas”, dice.

Y aunque los científicos pueden estimar los umbrales de inmunidad colectiva, no sabrán las cifras reales en tiempo real, dice Caitlin Rivers, epidemióloga del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en Baltimore. En cambio, la inmunidad colectiva es algo que se puede observar con certeza solo al analizar los datos en retrospectiva, tal vez hasta diez años después, dice.

Muchos investigadores dicen que perseguir la inmunidad colectiva es una mala idea. “Intentar alcanzar la inmunidad colectiva a través de infecciones dirigidas es simplemente ridículo”, dice Andersen. “En los Estados Unidos, probablemente morirían entre uno y dos millones de personas”.

Buscando morder la cola al perro

Más de 58.000 personas se infectaron con SARS-CoV-2 en Manaos, lo que se traduce en mucho sufrimiento humano (EFE)

En Manaos, las tasas de mortalidad durante la primera semana de mayo se dispararon cuatro veces y media lo que habían sido el año anterior. Y a pesar del entusiasmo posterior por la desaceleración de agosto en los casos, las cifras parecen estar aumentando nuevamente. Este aumento muestra que la especulación de que la población de Manaos ha alcanzado la inmunidad colectiva “simplemente no es cierta”, dice Andersen.

Las muertes son solo una parte de la ecuación. Las personas que se enferman con la enfermedad pueden experimentar graves consecuencias médicas y financieras, y muchas personas que se han recuperado del virus informan de efectos persistentes en la salud. Más de 58.000 personas se infectaron con SARS-CoV-2 en Manaos, lo que se traduce en mucho sufrimiento humano.

Al principio de la pandemia, los informes de los medios afirmaron que Suecia estaba siguiendo una estrategia de inmunidad colectiva al permitir que las personas vivieran sus vidas normalmente, pero esa idea es un “malentendido”, según la ministra de Salud y Asuntos Sociales del país, Lena Hallengren. La inmunidad colectiva “es una consecuencia potencial de cómo se desarrolla la propagación del virus, en Suecia o en cualquier otro país”, dijo a Nature en una declaración escrita, pero “no es parte de nuestra estrategia”.

El enfoque de Suecia, dijo, utiliza herramientas similares a la de la mayoría de los demás países: “Promoviendo el distanciamiento social, protegiendo a las personas vulnerables, realizando pruebas y rastreo de contactos, y reforzando nuestro sistema de salud para hacer frente a la pandemia”. A pesar de esto, Suecia no es un modelo de éxito: estadísticas de la Universidad Johns Hopkins muestran que el país ha visto más de diez veces el número de muertes por COVID-19 por cada 100.000 personas en la vecina Noruega (58,12 por 100.000, en comparación con 5,23 por 100.000 en Noruega). La tasa de letalidad de Suecia, que se basa en el número de infecciones conocidas, también es al menos tres veces mayor que la de Noruega y la cercana Dinamarca.

"Tenemos que afrontar la realidad: nunca antes habíamos alcanzado la inmunidad colectiva a través de una infección natural con un virus nuevo, y el SARS-CoV-2, lamentablemente, no es diferente” (EFE)

El concepto de lograr la inmunidad colectiva a través de la propagación comunitaria de un patógeno se basa en la suposición no probada de que las personas que sobreviven a una infección se volverán inmunes. Para el SARS-CoV-2, algún tipo de inmunidad funcional parece seguir a la infección, pero “para comprender la duración y los efectos de la respuesta inmune tenemos que seguir a las personas de manera longitudinal, y todavía es temprano”, dice Buckee.

Tampoco existe todavía una forma infalible de medir la inmunidad al virus, dice Rivers. Los investigadores pueden probar si las personas tienen anticuerpos específicos del SARS-CoV-2, pero aún no saben cuánto tiempo podría durar la inmunidad. Los coronavirus estacionales que causan resfriados comunes provocan una inmunidad menguante que parece durar aproximadamente un año, dice Buckee. “Parece razonable como hipótesis suponer que esta será similar”.

En los últimos meses, ha habido informes de personas que se reinfectaron con SARS-CoV-2 después de una infección inicial, pero la frecuencia con la que ocurren estas reinfecciones y si resultan en enfermedades menos graves siguen siendo preguntas abiertas, dice Andersen. “Si las personas que están infectadas se vuelven susceptibles nuevamente en un año, entonces básicamente nunca alcanzará la inmunidad colectiva” a través de la transmisión natural, dice Rivers.

“No hay una varita mágica que podamos usar aquí -dice Andersen-. Tenemos que afrontar la realidad: nunca antes habíamos alcanzado la inmunidad colectiva a través de una infección natural con un virus nuevo, y el SARS-CoV-2, lamentablemente, no es diferente”. La vacunación es el único camino ético hacia la inmunidad colectiva, dice. La cantidad de personas que deberán vacunarse y la frecuencia dependerá de muchos factores, entre ellos, la eficacia de la vacuna y la duración de su protección.

La gente está comprensiblemente cansada y frustrada con las medidas impuestas como el distanciamiento social y los cierres para controlar la propagación del COVID-19, pero hasta que haya una vacuna, estas son algunas de las mejores herramientas que existen. "No es inevitable que todos tengamos que contraer esta infección -dice D’Souza-. Hay muchas razones para tener muchas esperanzas. Si podemos continuar con los enfoques de mitigación de riesgos hasta que tengamos una vacuna eficaz, podemos salvar vidas ".

