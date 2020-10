Mar del Plata se anota para probar una vacuna contra COVID-19

El Instituto de Investigaciones Clínicas de Mar del Plata ya se anotó como posible candidato a iniciar ensayos clínicos avanzados (Shutterstock)

A medida que avanza la pandemia en la Argentina, cada vez más investigaciones clínicas se suman en pos de derrotar a nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 y más son los laboratorios que buscan probar sus avances en distintos países.

Así, ante la posible llegada de una nueva vacuna a probarse en el país, el Instituto de Investigaciones Clínicas de Mar del Plata ya se anotó como posible candidato a iniciar ensayos clínicos avanzados, ya que estaría dentro de los preseleccionados por su infraestructura desarrollada para estudiar el virus y por el impacto que está teniendo el mismo en la ciudad balnearia.

“Todavía no tenemos información sobre cuándo va a suceder, pero sí sabemos que pronto llegarán al país nuevas vacunas y nosotros estamos listos para probarlas. Por eso estamos en tratativas para que nos asignen los nuevos estudios a evaluarse”, afirmó a Infobae la cofundadora del centro y médica investigadora, Georgina Sposetti.

La experta precisó que cuando llegaron al país las tres vacunas que están en desarrollo y prueba (Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm), la explosión de casos se daba en el AMBA. “Ahora, la mayoría de los casos se da en el interior del país, y debido a que Mar del Plata es hoy una de las ciudades con mayor número de contagios vemos propicio que se realicen las pruebas aquí con el fin de reclutar voluntarios para testear los desarrollos más avanzados en fase 3”, indicó la especialista, que precisó que el IIC, cuyo actual director es el médico Ignacio Mackinnon, “está catalogado como uno de los 10 centros más grandes de la Argentina que hace ensayos clínicos puramente”, condición que mantiene altas las expectativas de ser elegidos.

El estudio estaría acotado a residentes de la ciudad balnearia (Christian Heit)

Sposetti, que trabaja en el instituto hace 7 años, explicó la iniciativa se originó a raíz de su proyecto creado por ella y llamado “Un ensayo para mí”, luego de haber contraído una enfermedad rara. “Me diagnosticaron una enfermedad muy rara que no tenía tratamiento, por lo que lo primero que hice fue buscar un ensayo clínico donde participar. Me costó muchísimo encontrar la información, incluso a mí, que trabajaba en el tema”, señaló.

“Al participar de un ensayo clínico, me di cuenta que la gente no tenía la posibilidad ni la información de acceder a estudios en desarrollo y decidí armar una plataforma para Latinoamérica y democratizar así toda esta información. Entonces llegó la pandemia y pensé que el contexto de la prueba de una vacuna era ideal para este proyecto”, agregó la médica.

“Una enfermedad puede convertirse en una oportunidad, solo hay que encontrar cuál. Participar de un ensayo clínico puede ser una de ellas”, resaltó

Según la especialista, las investigaciones internacionales a la hora de desembarcar en un país para probar una vacuna, deben tener en cuenta el nivel de contagio y circulación del virus con la posibilidad de reclutar entre 2000 y 3000 voluntarios y hacer los seguimientos con profesionales capacitados. La importancia de contar con equipamientos técnico específicos y farmacias con las condiciones de seguridad adecuadas también son fundamentales al momento de la elección. Todos estos requisitos, aseguró Sposetti, son totalmente cubiertos por la institución local.

Hoy Mar del Plata está sufriendo muchos contagios por COVID-19 (Christian Heit)

En cuanto a la prueba en sí, la médica amplió en declaraciones a La Capital, que de realizarse, se haría exclusivamente con residentes de la ciudad. Además, explicó que se trata de un estudio aleatorizado, lo que significa que cada uno de los voluntarios será seleccionado para recibir de acuerdo al azar la vacuna o un placebo, es decir una sustancia inerte en un estudio llamado de doble ciego.

“Por ejemplo, si tomamos 1000 voluntarios, solo a 500 se les va a aplicar la vacuna. Al otro 50% se le da placebo. Ni el médico ni los voluntarios saben”, explicó. Además, señaló que se realiza un seguimiento clínico por un año. “Algunas vacunas tienen dos dosis, otras una, pero una vez aplicada se cita al voluntario cada 15 días para el seguimiento. También se realizan testeos de sangre para ver si generó anticuerpos”, agregó.

