-Eso es lo más importante. Cómo hacerlo, cómo ir flexibilizando las medidas porque también no estamos ajenos a lo que pasa económicamente y que la gente tiene que ir a trabajar. A lo mejor, esto de mantener la distancia cuando vayamos al trabajo, de usar el tapaboca, de lavarnos las manos. En las guardias de los hospitales casi no hay pacientes en el día de hoy; las medidas están disminuyendo otras infecciones que vemos habitualmente. En pediatría por las bronquiolitis se llenan las guardias en esta época. Sin embargo, no hay casi pacientes en los hospitales porque estas medidas están impidiendo que hayan otras infecciones, no solo el COVID-19, entonces hay que ir haciéndolas de a poco e ir intentándolo. Cuando vemos que se escapa habrá que volver y eso es lo que consiste estas medidas de mitigación