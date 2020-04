Las infusiones parecieron ayudar a la mayoría de los pacientes en un estudio de 1995 en la República Democrática del Congo, pero el estudio fue pequeño y no controlado con placebo. Una prueba de 2015 en Guinea no fue concluyente, pero no detectó en el plasma altos niveles de anticuerpos. Casadevall sugiere que el enfoque podría haber mostrado una mayor eficacia si los investigadores hubieran inscrito solo a los participantes que se encontraban en una etapa temprana de la enfermedad mortal y, por lo tanto, tenían más probabilidades de beneficiarse del tratamiento.