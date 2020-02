“La psoriasis no es contagiosa. Es de origen autoinmune e inflamatoria y tiene su base en la genética, lo que significa que no se transmite a otras personas, salvo de padres a hijos. El 20% de los pacientes padece psoriasis en forma severa, con sintomatología fuerte que impacta en su vida diaria. El 80% de los casos ocurre en la cabeza, lo que obliga a rascarse en forma permanente. También suele aparecer en codos, rodillas, palmas de manos, etc. Puede aparecer en cualquier lado”, precisó Magariños.