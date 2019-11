-No tenía problemas con mis amigos. Pero si se trataba del chico que me gustaba, ahí sí… Cuando me la descubrieron, estaba de novia con un hombre que se la re bancó. El tema fue cuando corté… ¡Toda una cuestión! Me tapaba. Me costaba llegar a la intimidad… Incluso, no me permitía gustar de alguien porque sabía que me enfrentaba a algo tremendo. Entonces, hacía todo sin luces… Hasta que aclaraba lo que me estaba pasando y así lo desmitificaba. La psoriasis nunca afectó mi vida laboral, ni me impidió relacionarme, pero sí hubo momentos difíciles… Siempre me río al decir que por eso terminé casándome con un médico, que conocí bastante después, a los 30. (Federico Benetti, padre de sus hijos: Bruno, de 35 años, y Justo, de 33)