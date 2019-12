Las fiestas de fin de año, en particular el tránsito del año viejo al año nuevo, suelen ser un momento de balance, de evaluación de aquello que se logró, pero también de frustración por lo que no pudo lograrse en el curso del año. “Así surgen proyectos de cambio y propósitos loables, como si el fin del año marcara en la persona un momento bisagra en sus deseos. En realidad, los proyectos y deseos están pautados por tiempos internos y no por fechas de calendario”. Para el médico psicoanalista Juan Eduardo Tesone (MN 44190), “tal vez los balances de vida habría que ir haciéndolos en el curso del año, en acuerdo con los propios deseos, y no en función de mandatos externos que nos alienan”.