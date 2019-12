Y amplió: “Existen dispositivos como Heavy Fog PLUS, que se puede usar para rápidamente empañar una pequeña casa con el objetivo de simular un simulacro de incendio. En este caso el control de temperatura permanente en los microprocesadores asegura que la temperatura de evaporación sea siempre correcta y que no se produzcan sustancias nocivas por evaporación demasiado caliente o que el dispositivo escupe fluido no evaporado”. “Esta marca trabaja sin aceite, completamente diluible en agua, biodegradable, no inflamable y casi inodoro. Sin embargo, no se utiliza en fiestas y no se dispone de información al respecto del producto TRGS 900 que éstas utilizan dado que estos líquidos no son de aplicación médica, odontológica ni de laboratorio, por lo tanto, su ingreso y comercialización en el país no están regulados por ANMAT”, explicó.