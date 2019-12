En el 2018 fue el año, dos grandes investigaciones de la American Heart Association y el American College of Cardiology evidenciaron los riesgos de la ingesta de la aspirina. Nuevamente, un estudio llevado a cabo por Oxford University Press, un Departamento de la Universidad de Oxford, concluyó que la aspirina no es efectiva para evitar una enfermedad cardíaca y recomiendan no indicar su consumo diario a gente que no tuvo un acv o un infarto.