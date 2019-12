Otros de los mitos frecuentemente escuchados consiste en que para estimular a que un niño hable, hay que hacer como que no se le entiende, así realiza un esfuerzo mayor para expresarse, o que si pronuncia mal una palabra hay que corregirlo en el momento, porque si no la aprende mal. “Nada más inexacto -agregó Cacchiarelli-, la mejor manera de incentivarlo es mostrarle que lo entendimos y nombrar de manera correcta lo que ellos todavía no pueden nombrar. Pero sin marcar que lo están haciendo mal, ni corrigiéndolos, debemos evitar generarle frustración. El niño está haciendo un esfuerzo comunicativo que todavía no es perfecto, pero debemos fomentarle que no pierda su interés en comunicarse”, concluyó.