“En el caso de la alimentación, como no les sucede nada físico, no hay una dolencia, hasta que no aparece un valor de laboratorio alterado, como un colesterol alto, el cambio no se hace. Recién ahí van al nutricionista”, aseguró la licenciada en Nutrición Lorena Gallegos, del Servicio de Alimentación y Climaterio del Hospital Rivadavia y agregó: “Hay mujeres que quizá desde la cena hasta el almuerzo no comen nada y no es por falta de recursos, sino porque van corriendo de un lado al otro y no le dan la importancia que tiene a la alimentación, otra situación que queda postergada, a pesar de ser el combustible de nuestro cuerpo".