“Hoy las dos líneas prioritarias de investigación en desarrollo son los anti amiloideos y los anti-tau de los cuales estamos a la espera de evaluar los resultados en el próximo tiempo. Un capítulo interesante a partir de los meta-análisis realizados por el National Institute for Health and Care Excellence del Reino Unido y el National Institutes of Health de EEUU, es que han identificado que al menos el 30% de los factores de riesgo son potencialmente modificables (diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, depresión, tabaquismo y baja educación)”, precisó Allegri.