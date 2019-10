Con respecto al jabón antibacterial, solo el 11% de los consultados lo usa para todo, y un 32% sólo para las manos. Un 25% manifestó que usaba este tipo de jabones, pero ya no, y entre los motivos por los que no lo hace el primero es por no tener el hábito (42%), el segundo es por el precio (al 39% le resultan caros), y un poco más alejados (15%) están quienes no creen realmente en su efectividad. Por último, (9%) se encuentran los que lo consideran dañino para la piel.