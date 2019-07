Los implantes texturizados y los expansores tisulares rellenos de solución salina y silicona de Biocell ya no se distribuirán ni venderán en ningún mercado en el que estén actualmente disponibles, dijo la compañía en un comunicado, y los proveedores de atención médica ya no deberían implantar estos productos. Cualquier producto no utilizado debe ser devuelto a Allergan. El retiro no afectará los implantes mamarios ni los expansores de tejidos Natrelle lisos o de Microcell de Allergan.