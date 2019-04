Y tras considerar que "en principio la FDA no va a determinar la prohibición", al igual que ningún otro país de la comunidad europea siguió la indicación de Francia (Bélgica, Gran Bretaña y España emitieron comunicados en contra de la prohibición), sugirió que la agencia francesa "actuó en sobre exceso por el antecedente de las polémicas prótesis PIP, de las que esta semana se cumplen nueve años de su prohibición y en cuyo caso la autoridad regulatoria no había alertado el problema". La polémica por los implantes truchos PIP había estallado en 2010, cuando se descubrió que las prótesis fabricadas por la compañía francesa Poly Implant Prothèse estaban producidas con silicona de uso industrial de grado no médico sin homologar.