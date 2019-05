Con un optimismo y energía más propios de un ser superior que de una madre que lucha a diario para reponerse de la pérdida más desgarradora, Paola respondió en el mismo tono que había mantenido en toda la charla la pregunta final, acerca de si siempre se había mantenido así de positiva. "Hay que tener fe, más allá del resultado, porque si el paciente no recibe el órgano hay que ser fuerte para volver a construirse. Creo que el fallecimiento de Justina cambió mi perspectiva de ver la vida; soy otra persona, con ganas de dar lo mejor de mí, tengo mis días de tristeza porque es difícil de entender que mi hija no esté, pero ahora ya no me pregunto el por qué, sé que eso tuvo un para qué".