"Hay que entender que es un padecimiento que existe a pesar de la resistencia en algunos ámbitos de descreer en su existencia, como en su momento se dudaba de la depresión o los ataques de pánico. Hoy sabemos que no es una enfermedad psiquiátrica, no es traumatológica, no es reumática, no es neurológica ni psicológica pero tiene una clínica precisa y debe ser asistida por un equipo multidisciplinario que englobe a todas estas especialidades", enfatizó el especialista.