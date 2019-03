-Nunca deje un niño sin supervisión en su bañera.

-Si va a contestar el teléfono o timbre, lleve a su hijo con usted o simplemente no conteste.

-No deje a niños menores de 10 años que lo cuiden.

-Nunca deje un niño solo cerca de una pileta.

-Construir barreras: No se trata de cualquier tipo de barrera; la reja entorno a la piscina debe tener al menos 1,2 metros de alto, con una sola puerta con seguro a prueba de niños.

-Cuando los niños terminaron de jugar, juntar los juguetes y otros elementos que quedaron dentro del agua para que no intenten recuperarlos.

-Aunque hayan tomado clases de natación, no confiarse de sus habilidades y dejarlos sin supervisión.

-Se recomienda el uso de salvavidas siempre mientras los niños estén en el agua o practiquen deportes náuticos, considerando siempre que sea el adecuado de acuerdo al peso y la edad del menor. Las alitas o accesorios inflables no son salvavidas ni los reemplazan.

-Evitar conductas de riesgo alrededor de los espacios con agua (saltos mortales, clavados o carreras alrededor del agua) que aumentan las probabilidades de sufrir un accidente.

-No olvidar de informar a los adultos a cargo del cuidado de los niños si presentaron convulsiones o tuvieron algún evento de pérdida de conocimiento ya que a la hora de jugar en el agua requieren de atención personalizada.