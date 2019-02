En cuanto al armado de la mochila, es clave la buena elección para evitar trastornos y molestias. "Para eso, el alto de la misma no debe superar los hombros del niño que la va a cargar cuando esté sentado y el ancho tampoco no debe ser mayor que sus hombros. El peso de la carga no tiene que sobrepasar nunca el 10% del peso del alumno", aconsejó.