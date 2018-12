Consultada sobre qué ocurriría en caso de que una persona tenga dada la vacuna pero no encuentre el certificado, la especialista aseguró que "tanto si alguien se dio una vacuna y no tiene el carnet como si no recuerda habérsela dado, no hay contraindicación en volverla a aplicar". "Vacuna que no esté en el carnet se aplica de nuevo", remarcó Vizzotti, quien insistió en que "el espíritu de la ley no es perseguir ni multar sino contemplar que la gran mayoría de la población que adhiere a las vacunas pueda tener acceso".