Consultada por Infobae, la presidente de la Save, Carla Vizzotti, consideró que "cuando una vacuna está en el calendario eso implica que es gratuita y obligatoria para todos los que tengan indicación, aunque no la puedan pagar". "No es lo mismo que se vacunen 750 mil chicos, que los que la puedan pagar, no solamente desde el punto de vista de la equidad en el acceso a la salud que debiera existir, sino desde el impacto en la salud pública, en la portación y en la disminución de la transmisión a los que tienen más riesgo", enfatizó la médica infectóloga.