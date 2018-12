Con el atlas, se buscó "ver todas las células que existen en el microambiente y como "hablan" entre sí. "No me gusta usar la palabra 'tolerar' ya que el sistema inmune no está dormido. El sistema inmune materno está activo y tiene funciones específicas como ayudar en el remodelado de las arterias o ayudar a que los trofoblastos fetales invadan el tejido y vayan hacia las arterias. Existe una comunicación específica entre los trofoblastos y las células inmunes maternas para que ambas células se relacionen pacíficamente", destacó la científica española.