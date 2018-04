Es en este primer momento cuando se detectan las señales de alerta, como puede ser un bebé o un chico que dentro de su primer año de vida no mire tanto a los ojos o que no sonríe cuando le hacen caras y gracias simultáneamente o no intercambia gestos y señales de modo frecuente. Todas estas cuestiones son algo que durante el primer año de vida los chicos suelen hacer mucho. "También puede suceder que a los 12 meses todavía no señala o no balbucea o que después utiliza poco, para la referencia social, la cara de los demás. Un niño, en general, entre los 12 y 18 meses mira constantemente la cara de la madre, el padre o el cuidador para determinar si lo que está haciendo está bien o está mal. Si esto no se nota o está poco presente, son señales de alarma que puede detectar la familia, el pediatra o, si va al jardín, lo pueden ver los docentes", indicó el especialista.