Una de ellas es la ONG Mamá Cultiva. En principio, calificaron la ley como incompleta e insatisfactoria por no atender el pedido del autocultivo. "Celebramos el avance en materia de investigación, pero la reglamentación no soluciona la necesidad por la que fuimos impulsadas a golpear la puerta de cada funcionario en el Congreso. La misma no contempla que las madres ya contamos con la solución para nuestr@s hij@s en el patio de nuestras casas, así como les sucede a miles de pacientes que encontraron en el cannabis medicinal el alivio para múltiples dolencias", expresaron.