Chacra y Campo

La industria de maquinaria agrícola pierde impulso

Un informe de AFAMAC advierte sobre la pérdida de dinamismo de la industria cordobesa durante 2026. La falta de financiamiento competitivo y la cautela de los productores estarían condicionando la recuperación del sector

Maquinaria agrícola: comparación interanual
Empleo, producción, utilización de capacidad instalada y facturación en industrias de maquinaria agrícola en el acumulado entre enero y septiembre de 2026 (AFAMAC)
Guardar

La industria de la maquinaria agrícola de Córdoba enfrenta un escenario de desaceleración, con caídas en la producción, la facturación y el uso de la capacidad instalada. Según el Monitor Estadístico elaborado por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), junto con Economic Trends, durante el tercer trimestre de 2026 la fabricación de maquinaria agrícola disminuyó un 21,7% interanual, mientras que la producción de agropartes retrocedió un 32,5%. El deterioro marca un cambio de tendencia respecto del trimestre anterior, cuando la producción de máquinas había crecido un 15,9% frente al mismo período de 2025.

El balance de los primeros nueve meses del año también refleja diferencias entre ambos segmentos. Entre enero y septiembre, la producción de maquinaria agrícola acumuló una caída del 2,6% interanual, mientras que la de agropartes se desplomó un 32,8%. La contracción estuvo acompañada por una menor utilización de las instalaciones industriales: en el acumulado, la capacidad instalada utilizada se redujo 6,6 puntos porcentuales en la fabricación de máquinas, hasta el 65%, y 4,4 puntos en agropartes, hasta el 56,8%.

PUBLICIDAD

La facturación también mostró resultados negativos. En dólares, los ingresos totales de los fabricantes de maquinaria agrícola cayeron un 7,7% interanual durante el período enero-septiembre, mientras que los correspondientes a las empresas de agropartes disminuyeron un 22,2%.

Producción de maquinaria agrícola y agropartes
Producción de máquinas agrícolas y agropartes desde enero de 2024 hasta septiembre de 2026, en la provincia de Córdoba (AFAMAC)

Si se consideran los valores a precios constantes, las bajas fueron todavía mayores: 15,6% para maquinaria agrícola y 29% para agropartes. Estos indicadores reflejan la pérdida de dinamismo comercial de una industria vinculada estrechamente con las decisiones de inversión de productores y contratistas.

El mercado laboral tampoco quedó al margen de la retracción. En el acumulado de los primeros nueve meses, el empleo cayó un 2,2% en las empresas de maquinaria agrícola y un 3,7% en las de agropartes. La tendencia se profundizó en el tercer trimestre, cuando la comparación interanual mostró retrocesos del 4,2% y del 3%, respectivamente. La reducción de la actividad y la menor utilización de las plantas configuran un panorama de mayor presión para las empresas que integran la cadena industrial.

PUBLICIDAD

Entre los factores que explican el freno, AFAMAC señaló la falta de continuidad de líneas de financiamiento competitivas. El impulso que había generado la disponibilidad de crédito a mitad de año, perdió fuerza durante los meses siguientes. A esto se suma la rentabilidad limitada que atraviesa el sector agropecuario, una situación que lleva a productores y contratistas a evaluar con mayor cautela las compras de equipos que implican compromisos financieros de mediano y largo plazo.

Temas Relacionados

Revista Chacra EconomíaMaquinaria AgrícolaFinanciaciónAgropartes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Heladas, poca radiación solar y lluvias frenan los cultivos: ¿están en riesgo los rindes?

El maíz y el girasol avanzan con demoras en distintas regiones, mientras el trigo enfrenta posibles pérdidas de rendimiento por las bajas temperaturas, los cielos cubiertos y las enfermedades foliares

Heladas, poca radiación solar y lluvias frenan los cultivos: ¿están en riesgo los rindes?

¿Puede el uso sostenible de la madera convertirse en un aliado para conservar los bosques?

La clave reside en cómo se producen y gestionan los recursos forestales

¿Puede el uso sostenible de la madera convertirse en un aliado para conservar los bosques?

Tormentas de más de 100 mm y calor extremo: el clima pone en alerta al campo

¿Dónde se concentrarán las lluvias y en qué regiones las temperaturas podrían superar los 40°C?

Tormentas de más de 100 mm y calor extremo: el clima pone en alerta al campo

Las exportaciones agroindustriales marcaron otro récord

En septiembre registraron subas interanuales del 17% en volumen y del 14% en valor. ¿Cuánto sumaron los envíos en los primeros nueve meses de este año?

Las exportaciones agroindustriales marcaron otro récord

Créditos de carbono: Chile va por US$ 6.000 millones y Argentina corre el riesgo de quedarse afuera

¿Cuántas inversiones y divisas podría generar el país si acelera las reglas para exportar créditos de carbono?

Créditos de carbono: Chile va por US$ 6.000 millones y Argentina corre el riesgo de quedarse afuera

DEPORTES

El hospital de Barcelona que felicitó a Lionel Messi por el Premio Princesa de Asturias y reveló que es uno de sus “grandes donantes”

El hospital de Barcelona que felicitó a Lionel Messi por el Premio Princesa de Asturias y reveló que es uno de sus “grandes donantes”

La respuesta de Franco Colapinto cuando le preguntaron si el nuevo Gran Premio en África complica el proyecto de traer la Fórmula 1 a la Argentina

Suspendieron por seis años a una destacada maratonista por doping y presentar recetas falsas

Preocupación en Alemania: el entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany se desplomó en la práctica y fue trasladado de urgencia al hospital

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas y buscará su tercera final de la temporada

TELESHOW

Escándalo tras la muerte del Roña Castro: su hija rompió el silencio y cruzó a Noelia Vigliarolo, la última pareja del boxeador

Escándalo tras la muerte del Roña Castro: su hija rompió el silencio y cruzó a Noelia Vigliarolo, la última pareja del boxeador

La hija de Ricardo Soulé compartió la última foto con su padre poco antes de su muerte junto a una carta conmovedora

Quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña del Morfi para el fin de semana

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

Agustín Sullivan y el desafío de interpretar a Carlos Menem Jr. en dos series distintas: “Nunca busqué imitarlo”

INFOBAE AMÉRICA

Una novela ganó un premio de 20.000 euros que vetaba la IA, pero un detector señala que el 99% del texto fue escrito con tecnología generativa

Una novela ganó un premio de 20.000 euros que vetaba la IA, pero un detector señala que el 99% del texto fue escrito con tecnología generativa

Costa Rica podría quedarse sin sistema de alerta de tsunamis a partir de enero de 2027 por falta de presupuesto

Cuatro hijos desnutridos, dos días sin comer y tres rodajas de pepino como almuerzo: el testimonio de una madre cubana que trabaja y no puede alimentar a su familia

Estados Unidos detectó el "gusano come carne" en un alce y amplió la vigilancia sobre la fauna silvestre

Un tercio de automotores obsoletos elevan el riesgo de siniestros viales en El Salvador, según MOVES