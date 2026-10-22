La industria de maquinaria agrícola pierde impulso

Empleo, producción, utilización de capacidad instalada y facturación en industrias de maquinaria agrícola en el acumulado entre enero y septiembre de 2026 (AFAMAC)

Guardar

La industria de la maquinaria agrícola de Córdoba enfrenta un escenario de desaceleración, con caídas en la producción, la facturación y el uso de la capacidad instalada. Según el Monitor Estadístico elaborado por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), junto con Economic Trends, durante el tercer trimestre de 2026 la fabricación de maquinaria agrícola disminuyó un 21,7% interanual, mientras que la producción de agropartes retrocedió un 32,5%. El deterioro marca un cambio de tendencia respecto del trimestre anterior, cuando la producción de máquinas había crecido un 15,9% frente al mismo período de 2025.

El balance de los primeros nueve meses del año también refleja diferencias entre ambos segmentos. Entre enero y septiembre, la producción de maquinaria agrícola acumuló una caída del 2,6% interanual, mientras que la de agropartes se desplomó un 32,8%. La contracción estuvo acompañada por una menor utilización de las instalaciones industriales: en el acumulado, la capacidad instalada utilizada se redujo 6,6 puntos porcentuales en la fabricación de máquinas, hasta el 65%, y 4,4 puntos en agropartes, hasta el 56,8%.

PUBLICIDAD

La facturación también mostró resultados negativos. En dólares, los ingresos totales de los fabricantes de maquinaria agrícola cayeron un 7,7% interanual durante el período enero-septiembre, mientras que los correspondientes a las empresas de agropartes disminuyeron un 22,2%.

Producción de máquinas agrícolas y agropartes desde enero de 2024 hasta septiembre de 2026, en la provincia de Córdoba (AFAMAC)

Si se consideran los valores a precios constantes, las bajas fueron todavía mayores: 15,6% para maquinaria agrícola y 29% para agropartes. Estos indicadores reflejan la pérdida de dinamismo comercial de una industria vinculada estrechamente con las decisiones de inversión de productores y contratistas.

El mercado laboral tampoco quedó al margen de la retracción. En el acumulado de los primeros nueve meses, el empleo cayó un 2,2% en las empresas de maquinaria agrícola y un 3,7% en las de agropartes. La tendencia se profundizó en el tercer trimestre, cuando la comparación interanual mostró retrocesos del 4,2% y del 3%, respectivamente. La reducción de la actividad y la menor utilización de las plantas configuran un panorama de mayor presión para las empresas que integran la cadena industrial.

PUBLICIDAD

Entre los factores que explican el freno, AFAMAC señaló la falta de continuidad de líneas de financiamiento competitivas. El impulso que había generado la disponibilidad de crédito a mitad de año, perdió fuerza durante los meses siguientes. A esto se suma la rentabilidad limitada que atraviesa el sector agropecuario, una situación que lleva a productores y contratistas a evaluar con mayor cautela las compras de equipos que implican compromisos financieros de mediano y largo plazo.