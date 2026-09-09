Chacra y Campo

Nicolás Pino fue reelegido en la Sociedad Rural Argentina

Tras la interna más áspera de los últimos años, el actual presidente se impuso sobre Marcos Pereda y continuará al frente de la SRA durante el período 2026-2028

Presidente de la rural Nicolas Pino
Nicolás Pino renovó su mandato al frente de la SRA para el período 2026-2028. Lo acompañará como vicepresidente, Carlos Odriozola, coordinador del a Comisión de Carnes en la entidad (Revista Chacra)
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Nicolás Pino continuará al frente de la Sociedad Rural Argentina. El actual presidente consiguió imponerse en las elecciones de la entidad y renovó su mandato para el período 2026-2028, cerrando a su favor una disputa interna que durante meses enfrentó al oficialismo con el sector encabezado por su propio vicepresidente, Marcos Pereda.

La elección -en la que participaron 2229 votantes, Pino obtuvo 1441 votos (70%), mientras que Pereda logró 592 (30%)- puso fin a una de las campañas más intensas en los 160 años de historia de la Sociedad Rural Argentina.

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Pino, al frente de la lista Presencia Federal, obtuvo el triunfo en trece de los catorce distritos en los que está organizada la SRA. El único resultado adverso se registró en el distrito 7, que corresponde a la provincia de Entre Ríos, cuyo director es Juan Diego Etchevehere, quien integra la lista opositora.

Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina
Durante la campaña, Marcos Pereda sostuvo que existía un compromiso político para que, una vez cumplidos los tres períodos, hubiera una alternancia en la conducción (Revista Chacra)

El ahora reelecto presidente de la SRA, llegó a los comicios con el objetivo de continuar la gestión iniciada en 2021, mientras que Pereda, acompañado por Santos Zuberbühler y al frente de Renovación con Unidad, buscaba provocar un cambio de conducción y convertir la elección en una señal de renovación institucional.

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La fórmula que conducirá la entidad tendrá a Carlos Odriozola como vicepresidente, dirigente que ya integra la estructura de la SRA y que fue elegido por Pino para acompañarlo en este nuevo período. Odriozola es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, director de la entidad y coordinador de la Comisión de Carnes. La oficialización de la fórmula había sido presentada por el espacio oficialista como la continuidad de un equipo de trabajo que conoce de cerca el funcionamiento de la institución.

Carlos Odriozola, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina
El electo vicepresidente de la SRA, Carlos Odriozola, es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, director de la entidad y coordinador de la Comisión de Carnes (Revista Chacra)

El resultado tiene un peso particular porque Pino y Pereda habían llegado juntos a la conducción de la SRA. Ambos ganaron la elección de 2020 y, debido a la pandemia de coronavirus, asumieron formalmente el 1 de junio de 2021. Durante los primeros años compartieron la estrategia de renovar la conducción de la entidad y posteriormente consiguieron una nueva victoria electoral en 2022. Sin embargo, aquella sociedad política terminó quebrándose y dio paso a una interna que escaló hasta transformarse en una elección directa entre presidente y vicepresidente, durante la cual se sobrepasaron los temas netamente ruralistas, y se abordaron cuestiones personales de los dirigentes, que -según algunos socios- habrían podido dañar el prestigio de la centenaria sociedad.

El conflicto tuvo como uno de sus principales puntos de discusión la interpretación del estatuto de la Sociedad Rural. En 2023 la entidad introdujo una modificación que estableció un límite de tres períodos consecutivos para quien ejerza la presidencia. Pereda entendió que esa nueva regla impedía a Pino presentarse para un cuarto mandato, mientras que el actual presidente sostuvo desde el principio que los períodos debían computarse desde la entrada en vigencia de la reforma y no de manera retroactiva.

Una elección, dos modelos

Marcos Pereda y Nicolás Pino, pusieron de manifiesto dos concepciones sobre el papel que debe desempeñar la SRA y sobre cómo debe relacionarse con la política nacional (Captura de video)
Marcos Pereda y Nicolás Pino, pusieron de manifiesto dos concepciones sobre el papel que debe desempeñar la SRA y sobre cómo debe relacionarse con la política nacional (Captura de video)

La disputa electoral no se limitó a determinar quién ocuparía el despacho de la presidencia. Durante la campaña se enfrentaron dos concepciones sobre el papel que debe desempeñar la institución y sobre cómo debe relacionarse con la política nacional.

La propuesta de Presencia Federal defendió la continuidad de una estrategia basada en la presencia territorial, el diálogo con los distintos actores políticos y económicos y una posición de fuerte defensa de las demandas productivas. El espacio de Pino planteó continuar reclamando la eliminación total de las retenciones, mejorar la infraestructura, obtener mejores condiciones de financiamiento para los productores y completar la modernización tecnológica de la entidad. El oficialismo también reivindicó como parte de su balance la implementación del voto electrónico, el saneamiento de las finanzas, la mudanza de la sede institucional y una mayor presencia de la Comisión Directiva en distintos puntos del país.

Milei en la Rural
Nicolás Pino mantuvo durante la campaña un vínculo fluido con la administración de Javier Milei (Photo by MARCOS BRINDICCI / AFP)

El reclamo por la eliminación de las retenciones ocupará nuevamente un lugar central en la agenda. Pino mantuvo durante la campaña un vínculo fluido con la administración de Javier Milei y sostuvo públicamente que el objetivo final debe ser llegar a retenciones cero. El dirigente consideró que la estabilización macroeconómica y las medidas adoptadas por el Gobierno generaron mejores condiciones para discutir el futuro productivo, aunque insistió en que la presión tributaria sobre el agro debe continuar descendiendo.

Algunos “ejes” de la interna

Otros de los temas que marcaron la interna fueron el proyecto de modernización de los registros genealógicos, uno de los servicios históricos más importantes de la SRA y una herramienta clave para la inscripción de animales de pedigrí; y la extensión de la votación electrónica, que permaneció abierto durante 58 días, un período superior al de la elección anterior.

Ahora, con las urnas cerradas y la elección resuelta, esas diferencias deberán encontrar un cauce institucional en una entidad que agrupa a cerca de 3.900 socios, posee una estructura federal que comprende 14 distritos, y es una de las entidades de mayor peso político y económico del agro argentino.

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