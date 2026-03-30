Chacra y Campo

El agro argentino bajo presión por el conflicto en Medio Oriente: suben los costos y se achican los márgenes

El salto en el precio del gasoil y los fertilizantes ya impacta en la producción y la logística, pero ¿hasta qué punto puede escalar el golpe sobre la rentabilidad de la próxima campaña?

Guardar
Montaje de un buque petrolero y una máquina extractora de petróleo (Montaje Infobae)
La suba de los precios internacionales de la energía y de los fertilizantes nitrogenados ya comenzó a trasladarse al esquema productivo argentino (Montaje Infobae)

Un informe del Estudio Económico de la Sociedad Rural Argentina advirtió sobre el impacto directo que el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 en Medio Oriente está generando en los costos de producción agropecuaria local. La suba de los precios internacionales de la energía y de los fertilizantes nitrogenados ya comenzó a trasladarse al esquema productivo argentino, principalmente a través del aumento del gasoil y del transporte.

Desde el inicio del conflicto y hasta el 25 de marzo, el precio internacional del petróleo registró un incremento de entre 42% y 50%, mientras que el gasoil grado 2 en Argentina subió alrededor de un 22%. En paralelo, la urea —insumo clave para la fertilización— aumentó más del 36% en el mercado internacional y cerca de un 42% a nivel local, consolidando un escenario de fuerte presión sobre los costos agrícolas.

El principal canal de transmisión hacia el agro es el energético, con impacto directo en las labores de cosecha y en el transporte de la producción hacia los puertos. En promedio, el gasoil representa el 15% del costo de cosecha y cerca de un tercio del costo del transporte automotor de cargas. En este contexto, la suba del combustible implica un aumento cercano al 3,3% en el costo de cosecha y entre 6% y 7% en los fletes agrícolas, constituyendo el efecto más inmediato sobre la campaña gruesa 2025/26, detalla el informe.

Urea y producción de maíz
La urea —insumo clave para la fertilización— aumentó cerca de un 42% a nivel local, indica el informe del Estudio Económico de la Sociedad Rural Argentina (Revista Chacra)

El impacto, sin embargo, no es uniforme. La distancia a los puertos se consolida como un factor determinante en la estructura de costos. Para un flete de 300 kilómetros, el costo pasó de 35 a 38 dólares por tonelada; a 800 kilómetros, de 61 a 65 dólares; y a 1.100 kilómetros, de 70 a 75 dólares. Esta disparidad profundiza las diferencias regionales y afecta con mayor intensidad a las zonas más alejadas de los centros de exportación.

A su vez, el incremento del costo logístico reduce el valor efectivo del grano recibido por el productor. En establecimientos ubicados a 300 kilómetros del puerto, la incidencia del flete en el precio de la soja pasó del 11% al 12%, mientras que en el maíz aumentó del 20% al 21%, reflejando un impacto más marcado en cultivos de menor valor por tonelada.

El segundo canal de transmisión relevante es el de los fertilizantes, estrechamente vinculado al precio internacional del gas. Mientras la urea registró fuertes subas, los fertilizantes fosfatados mostraron aumentos más moderados: el DAP subió 4,6% y el MAP 1,5%. No obstante, de persistir el escenario internacional, se prevé que las subas podrían intensificarse en los próximos meses.

El informe proyecta un aumento significativo en los costos de producción del trigo para la campaña 2026/27 (REUTERS/David Gray)
El informe proyecta un aumento significativo en los costos de producción del trigo para la campaña 2026/27 (REUTERS/David Gray)

De cara a la campaña fina 2026/27, el informe proyecta un aumento significativo en los costos de producción del trigo. En establecimientos ubicados a 300 kilómetros del puerto, el incremento sería del 9,5%, mientras que a 600 kilómetros alcanzaría el 11%. En términos absolutos, esto implica unos 58 dólares adicionales por hectárea, explicados por mayores costos de fertilización nitrogenada (39 USD/ha) y del gasoil y transporte (19 USD/ha).

Las perspectivas indican que la magnitud final del impacto dependerá de la duración del conflicto y de su coincidencia con el calendario de decisiones productivas. Mientras que en la campaña actual el efecto se concentra en la cosecha y la logística, una prolongación del escenario podría trasladarse con mayor fuerza a la campaña fina, especialmente por el encarecimiento de los fertilizantes.

En este contexto, el agro argentino enfrenta una presión creciente sobre sus costos a través de dos vías principales: el aumento del gasoil y del transporte, y el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados. El impacto será mayor en las regiones alejadas de los puertos y en cultivos como el maíz y el trigo, consolidando un escenario de mayor heterogeneidad productiva y desafíos económicos para el sector.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaFertilizantesGasoilNaftaPetróleo

Últimas Noticias

Márgenes ganaderos sólidos en el inicio del año

Los precios de la hacienda y la mejora en la relación de costos impulsan resultados récord en cría, invernada y ciclo completo, aunque surgen señales de alerta en la cadena

Márgenes ganaderos sólidos en el inicio del año

La actividad de la cadena agropecuaria alcanzó un nuevo máximo histórico

¿Qué factores están detrás de este crecimiento y cuáles son los desafíos que deberá enfrentar el sector?

La actividad de la cadena agropecuaria alcanzó un nuevo máximo histórico

Microalgas del norte: un recurso invisible que empieza a mostrar su potencial productivo

Un estudio científico reveló que microorganismos locales pueden convertirse en base para bioinsumos, alimentos y soluciones ambientales

Microalgas del norte: un recurso invisible que empieza a mostrar su potencial productivo

Carne vacuna: menor oferta y un nuevo equilibrio entre consumo y exportaciones

La suba histórica en los valores, la retención de hacienda y el contexto internacional firme empujan al mercado hacia un escenario de menor consumo interno y mayor orientación exportadora

Carne vacuna: menor oferta y un nuevo equilibrio entre consumo y exportaciones

Crece la proyección de producción de girasol

Las precipitaciones recientes fortalecieron las estimaciones de para soja y maíz, pero los ajustes en el área sembrada de girasol y sorgo modifican el escenario productivo: ¿se viene una campaña con resultados desparejos?

Crece la proyección de producción de girasol
DEPORTES
Londres analiza duplicar su maratón y permitir la participación de 100.000 corredores en dos días desde el 2027

Londres analiza duplicar su maratón y permitir la participación de 100.000 corredores en dos días desde el 2027

El análisis del accidente de Bearman que puso en alerta a la Fórmula 1: “Si chocaba con Colapinto salía disparado por los aires”

Impacto antes del Mundial: una figura de la selección de Uruguay sufrió una grave lesión y se perderá la Copa del Mundo

Scaloni confirmó a Messi como titular en el amistoso de la Selección ante Zambia y reveló que le dio a la AFA la prelista de cara al Mundial

Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

TELESHOW
Mario Pergolini reinventa Otro día perdido: un estudio tecnológico de élite, sorpresas y la llegada de Evelyn Botto

Mario Pergolini reinventa Otro día perdido: un estudio tecnológico de élite, sorpresas y la llegada de Evelyn Botto

Pía Slapka se emocionó al contar la inesperada señal que sintió de su mamá a casi 7 años de su muerte

El fuerte accidente de tránsito del hijo de Piñón Fijo en una ruta de Brasil: “Pensé que nos dábamos vuelta”

El hijo de Yanina Zilli contundente contra Andrea del Boca en Gran Hermano: “Me parece una soberbia total”

Facundo Arana abrió su corazón para hablar de su “tío papá”, el hombre que lo crió e inspiró: “Todo en luz”

INFOBAE AMÉRICA

“Fue una masacre”: Los habitantes de Bucha recuerdan la ocupación rusa a cuatro años de la liberación

“Fue una masacre”: Los habitantes de Bucha recuerdan la ocupación rusa a cuatro años de la liberación

Las islas iraníes del Golfo Pérsico que están en la mira de EEUU: petróleo, agua potable y el control del estrecho de Ormuz

La IA está escribiendo ficción y las editoriales no están preparadas

Qué función tendrá el microsatélite argentino ATENEA que participa de la misión Artemis II de la NASA

La sombra de una organización terrorista relacionada a Irán detrás de una cumbre que se inicia en Brasil