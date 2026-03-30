El agro argentino bajo presión por el conflicto en Medio Oriente: suben los costos y se achican los márgenes

La suba de los precios internacionales de la energía y de los fertilizantes nitrogenados ya comenzó a trasladarse al esquema productivo argentino (Montaje Infobae)

Un informe del Estudio Económico de la Sociedad Rural Argentina advirtió sobre el impacto directo que el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 en Medio Oriente está generando en los costos de producción agropecuaria local. La suba de los precios internacionales de la energía y de los fertilizantes nitrogenados ya comenzó a trasladarse al esquema productivo argentino, principalmente a través del aumento del gasoil y del transporte.

Desde el inicio del conflicto y hasta el 25 de marzo, el precio internacional del petróleo registró un incremento de entre 42% y 50%, mientras que el gasoil grado 2 en Argentina subió alrededor de un 22%. En paralelo, la urea —insumo clave para la fertilización— aumentó más del 36% en el mercado internacional y cerca de un 42% a nivel local, consolidando un escenario de fuerte presión sobre los costos agrícolas.

El principal canal de transmisión hacia el agro es el energético, con impacto directo en las labores de cosecha y en el transporte de la producción hacia los puertos. En promedio, el gasoil representa el 15% del costo de cosecha y cerca de un tercio del costo del transporte automotor de cargas. En este contexto, la suba del combustible implica un aumento cercano al 3,3% en el costo de cosecha y entre 6% y 7% en los fletes agrícolas, constituyendo el efecto más inmediato sobre la campaña gruesa 2025/26, detalla el informe.

La urea —insumo clave para la fertilización— aumentó cerca de un 42% a nivel local, indica el informe del Estudio Económico de la Sociedad Rural Argentina (Revista Chacra)

El impacto, sin embargo, no es uniforme. La distancia a los puertos se consolida como un factor determinante en la estructura de costos. Para un flete de 300 kilómetros, el costo pasó de 35 a 38 dólares por tonelada; a 800 kilómetros, de 61 a 65 dólares; y a 1.100 kilómetros, de 70 a 75 dólares. Esta disparidad profundiza las diferencias regionales y afecta con mayor intensidad a las zonas más alejadas de los centros de exportación.

A su vez, el incremento del costo logístico reduce el valor efectivo del grano recibido por el productor. En establecimientos ubicados a 300 kilómetros del puerto, la incidencia del flete en el precio de la soja pasó del 11% al 12%, mientras que en el maíz aumentó del 20% al 21%, reflejando un impacto más marcado en cultivos de menor valor por tonelada.

El segundo canal de transmisión relevante es el de los fertilizantes, estrechamente vinculado al precio internacional del gas. Mientras la urea registró fuertes subas, los fertilizantes fosfatados mostraron aumentos más moderados: el DAP subió 4,6% y el MAP 1,5%. No obstante, de persistir el escenario internacional, se prevé que las subas podrían intensificarse en los próximos meses.

El informe proyecta un aumento significativo en los costos de producción del trigo para la campaña 2026/27 (REUTERS/David Gray)

De cara a la campaña fina 2026/27, el informe proyecta un aumento significativo en los costos de producción del trigo. En establecimientos ubicados a 300 kilómetros del puerto, el incremento sería del 9,5%, mientras que a 600 kilómetros alcanzaría el 11%. En términos absolutos, esto implica unos 58 dólares adicionales por hectárea, explicados por mayores costos de fertilización nitrogenada (39 USD/ha) y del gasoil y transporte (19 USD/ha).

Las perspectivas indican que la magnitud final del impacto dependerá de la duración del conflicto y de su coincidencia con el calendario de decisiones productivas. Mientras que en la campaña actual el efecto se concentra en la cosecha y la logística, una prolongación del escenario podría trasladarse con mayor fuerza a la campaña fina, especialmente por el encarecimiento de los fertilizantes.

En este contexto, el agro argentino enfrenta una presión creciente sobre sus costos a través de dos vías principales: el aumento del gasoil y del transporte, y el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados. El impacto será mayor en las regiones alejadas de los puertos y en cultivos como el maíz y el trigo, consolidando un escenario de mayor heterogeneidad productiva y desafíos económicos para el sector.