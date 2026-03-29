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Microalgas del norte: un recurso invisible que empieza a mostrar su potencial productivo

Un estudio científico reveló que microorganismos locales pueden convertirse en base para bioinsumos, alimentos y soluciones ambientales

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Un estudio científico reveló que microorganismos locales pueden convertirse en base para bioinsumos, alimentos y soluciones ambientales
Un estudio científico reveló que microorganismos locales pueden convertirse en base para bioinsumos, alimentos y soluciones ambientales (conicet)

En ambientes acuáticos del norte argentino, donde a simple vista todo parece quieto, se esconde una dinámica con impacto potencial en múltiples sectores productivos.

Un reciente estudio del CONICET identificó que ciertas microalgas nativas poseen características que podrían transformar su rol, pasando de ser organismos casi invisibles a convertirse en insumos clave para nuevas aplicaciones.

El trabajo analizó microorganismos presentes en cuencas hídricas de Tucumán y puso el foco en su comportamiento bajo distintas condiciones de cultivo. Lejos de ser estructuras estáticas, estas microalgas demostraron una notable capacidad de adaptación, modificando los compuestos que generan según el entorno en el que se desarrollan.

Microalgas demostraron una notable capacidad de adaptación, modificando los compuestos que generan según el entorno en el que se desarrollan.
Microalgas demostraron una notable capacidad de adaptación, modificando los compuestos que generan según el entorno en el que se desarrollan. (conicet)

Capacidad de adaptación como ventaja

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que estas microalgas no producen siempre los mismos compuestos. Cambios en variables como la luz o el medio de cultivo pueden alterar su metabolismo y favorecer la generación de pigmentos, proteínas, lípidos o carbohidratos específicos.

Esa flexibilidad abre una pregunta interesante: ¿qué pasaría si se pudieran orientar esas condiciones de manera controlada? La respuesta apunta a la posibilidad de diseñar procesos productivos más eficientes, ajustados a necesidades concretas.

Entre las especies analizadas, una del género Chlorella mostró una capacidad destacada para adaptar su producción según el ambiente. Esta cualidad la posiciona como un recurso especialmente valioso para pensar desarrollos a escala.

Nuevas oportunidades para el agro

El potencial de estas microalgas va más allá del laboratorio. La posibilidad de obtener biomasa con perfiles específicos permite imaginar bioinsumos agrícolas más precisos, alineados con las demandas actuales de eficiencia y menor impacto ambiental.

En un contexto productivo que busca innovar sin perder competitividad, contar con recursos biológicos locales adaptables puede convertirse en una ventaja estratégica. Además, su rápido crecimiento y su capacidad para transformar energía solar en biomasa refuerzan su atractivo dentro de esquemas vinculados a la economía circular.

Ciencia local con proyección

El avance no se limita a un descubrimiento puntual. También aporta bases para el desarrollo de nuevas cadenas de valor apoyadas en recursos regionales y conocimiento científico.

La validación internacional del estudio refuerza esa proyección y muestra que la investigación argentina puede insertarse en discusiones globales vinculadas a la sostenibilidad y la innovación productiva.

A partir de organismos que hasta hace poco pasaban desapercibidos, empieza a delinearse un escenario distinto: uno en el que lo microscópico puede tener un impacto tangible en el desarrollo económico y productivo del país.

Fuente: Conicet

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