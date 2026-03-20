“Las plantas no mienten”: récords y manejo para transformar el campo

Ernesto Cruz, conocido como "el Rey del Maíz", considera que “el medio es la productividad, pero el fin es el desarrollo de la familia y de las personas” (Revista Chacra)

El ingeniero agrónomo mexicano, Ernesto Cruz, quien logró rendimientos récord para el maíz en China -donde la productividad alcanzó las 44,04 t/ha-, y altos rindes en Argentina, con 23 t/ha en parcelas comerciales, defiende una visión integral del agro: productividad como medio para el desarrollo social, ambiental y económico.

El Ing. Agr. Cruz, conocido internacionalmente como “el Rey del Maíz” mantuvo una entrevista con el CEO de la Plataforma de Medios Chacra, Dr. Rubén Bartolomé, en el marco de la feria agropecuaria más grande de Paraguay, Innovar 2026. En ese contexto el mexicano, planteó una agenda que va más allá del rendimiento: “El medio es la productividad, pero el fin es el desarrollo de la familia y de las personas”. Al frente de un proyecto que ya es realidad en distintas regiones del mundo, Cruz resume su objetivo como “asistencia técnica integral para el desarrollo rural”.

Los logros que destaca son contundentes: 44,04 toneladas por hectárea de maíz en China (grano al 14%), más de 23 t/ha en Argentina —“de estar en ocho y media, nueve, a 23 en tres ciclos”—; caña de azúcar por encima de 260 t/ha en un ciclo; trigo por encima de 12 t/ha; arroz por encima de 11 t/ha; soja sobre 6,5 t/ha; y más de 120 t/ha en cebolla. Sobre frutales, cita “más de 6 kilos de arándano por planta” en algunos ensayos.

Cruz reconoce que la genética es “clave”, pero advierte que “es un solo factor” y de los que depende la producción (Revista Chacra)

Cruz atribuye esos avances al trabajo en equipo y al aprendizaje: “Han sido 30 años de errores... fallamos, pero quisimos mejorar”. Si bien reconoce que la genética es “clave”, advierte que “es un solo factor” y que la producción es “la suma de muchos factores”.

En lo técnico, promueve altas densidades de siembra —“en lo comercial estoy sembrando 180.000 plantas por hectárea; en experimental hasta 350.000”— pero enfatiza la necesidad de reducir pérdidas: “Si no disminuyes tu merma entre lo sembrado y lo cosechado, no tiene caso subir población”. Recomienda bajar la merma a “8, 9, 10 por ciento” antes de aumentar densidades y evaluar qué material genético soporta esa presión.

Para el agrónomo, las prácticas de manejo son el factor que más depende del productor: “La calidad es el secreto de la cantidad. No es gastar más, es hacerlo bien y a tiempo.” Denuncia la tendencia a buscar culpables externos y pide humildad: “Jamás tenemos la humildad de decir es que no hago las cosas bien y no puedo mejorarlo.”

El Ing. Agr. Ernesto Cruz rechaza prácticas agrícolas extremas: “¡No arar. No quemar. Eso es un crimen!” (Revista Chacra)

Sobre laboreo y raíces, adopta una postura crítica y empírica: “Las plantas no mienten”. Reconoce las bases científicas de la siembra directa y la labranza de conservación, pero reclama diagnóstico: “Todo el mundo tiene que diagnosticar.” Presenta muestreos con penetrómetro en 15.000 ha en las que, según dice, se observa compactación y raíces superficiales en muchos predios. Advierte que si las raíces no exploran el perfil profundo, la planta “agotó el agua disponible” y se pierde rendimiento.

Cruz rechaza prácticas extremas: “¡No arar. No quemar. Eso es un crimen!” Y reclama mayor inversión pública en investigación: “Los estados tienen que invertir mucho más en investigación y en desarrollo como responsabilidad social.”

El mensaje final es de impulso local y reconocimiento al productor argentino: “Yo nomás les abrí la puerta; ahora ellos lo están haciendo comercialmente y duplicando, a veces triplicando, rendimientos.” Para “el Rey del Maíz”, los resultados deben traducirse en “más riqueza para ellos” y mejor calidad de vida en el campo.