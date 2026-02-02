Chacra y Campo

2025 ingresó al ranking exportador del Puerto de Bahía Blanca

El año pasado salieron por esa vía 12,7 millones de toneladas de granos y subproductos, con un crecimiento del 22% respecto de 2024

Evolución mensual de las exportaciones
Evolución mensual de las exportaciones de granos y sub-productos por el puerto de Bahía Blanca durante 2025 (Bolsa de Cereales de Bahía Blanca)

El Puerto de Bahía Blanca cerró 2025 con un intenso nivel de actividad exportadora y un marcado dinamismo en el movimiento de granos y subproductos. De acuerdo con el informe anual de movimiento portuario elaborado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, durante el año se embarcaron 12,7 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 22% y ubica al período como el tercer mejor registro histórico, solo por detrás de 2021 y 2022.

El desempeño del año no solo respondió a una mayor disponibilidad de mercadería tras la recuperación productiva, sino también a factores comerciales y regulatorios. Distintos cambios en las alícuotas de exportación a lo largo del año influyeron en el ritmo de los embarques, generando una fuerte concentración de operaciones en determinados meses, especialmente en el tramo final de 2025, señala un informe elaborado por el Área de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.

En cuanto a la composición de los envíos, el maíz volvió a ocupar el primer lugar, con el 42% del total embarcado, aunque con una participación menor que en 2024. Detrás se ubicaron el poroto de soja y el trigo, ambos con el 21% del volumen exportado. Más atrás se posicionaron la cebada (10%), el complejo girasol (4%) y la malta (2%), configurando una canasta exportadora diversificada desde la terminal bahiense.

El flujo mensual mostró picos destacados, con agosto como el mes de mayor movimiento, al alcanzar 1,4 millones de toneladas, un 66% más que en igual mes del año anterior. Esta estacionalidad estuvo asociada tanto a cuestiones comerciales como logísticas, en un contexto donde la programación de buques y la disponibilidad de grano marcaron el pulso de las operaciones.

En paralelo, las descargas también reflejaron una intensa actividad. A lo largo del año ingresaron al puerto 401.650 vehículos, de los cuales el 83% fueron camiones y el 17% vagones ferroviarios. En términos de volumen, se descargaron 13,1 millones de toneladas, lo que implicó un incremento interanual del 18,8%. Sin embargo, la operatoria se vio afectada en marzo por la inundación que impactó a Bahía Blanca, interrumpiendo temporalmente tanto el principal ramal ferroviario como rutas clave para el transporte pesado.

El complejo sojero fue uno de los grandes protagonistas del año. Las exportaciones de poroto alcanzaron 2,7 millones de toneladas, casi el doble que en 2024, con un alza del 92% interanual. Este repunte se explicó en buena medida por los incentivos comerciales que impulsaron ventas en la segunda mitad del año. China se consolidó como el principal destino, seguido por Corea del Sur y Arabia Saudita, mientras que también se sumaron nuevos mercados como Irak, Panamá, Qatar y Singapur.

La cebada también mostró una recuperación, con embarques por 1,2 millones de toneladas, un 29% más que el año previo. Arabia Saudita se convirtió en el principal comprador, desplazando a China, en un contexto de mayor competitividad del grano argentino. En contraste, la malta registró una leve caída del 7%, aunque Brasil continuó como destino predominante.

En maíz, si bien el volumen bajó un 8% hasta las 5,4 millones de toneladas, el cereal mantuvo su liderazgo en el puerto. Los principales destinos fueron Vietnam, Arabia Saudita, Malasia y Corea del Sur, que en conjunto concentraron más de dos tercios de los envíos. Por su parte, el trigo mostró una fuerte recuperación, con 2,6 millones de toneladas exportadas, un 73% más que el año anterior, con Brasil como principal comprador.

A nivel de destinos, China pasó a encabezar el ranking de compradores del puerto, con 2,7 millones de toneladas, mayormente de soja. Arabia Saudita escaló al segundo lugar, con un crecimiento cercano al 91%, impulsado por compras de maíz y cebada, mientras que Brasil se mantuvo tercero, consolidándose como el principal mercado para el trigo y la malta. Además, se sumaron nuevos destinos como Angola, Singapur e Irlanda, reflejando la ampliación de la red comercial del puerto bahiense.

