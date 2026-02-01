Chacra y Campo

Enero cerró con 66% menos de lluvias y con recortes en el potencial de rinde de la soja de primera

La región núcleo terminó el mes con un promedio de lluvias de menos de 40 mm cuando normalmente llueve 110 mm. La soja de segunda aún mantiene chances de recuperarse si llegan nuevas precipitaciones

Guardar
La sequía se profundiza, con
La sequía se profundiza, con la mitad del área bajo esta condición, especialmente en la franja central de la región, y el resto, con escasez hídrica. Solo en el sur regional aún persisten algunos núcleos con condiciones regulares (BCR)

La región agrícola núcleo atraviesa un escenario de fuerte restricción hídrica que ya impacta de lleno en los cultivos de verano. Según un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las lluvias de enero resultaron muy inferiores a lo habitual y dejaron a cerca de la mitad del área productiva bajo condición de sequía, con consecuencias que comienzan a reflejarse en el potencial de rendimiento.

Durante el primer mes del año, los acumulados promediaron apenas 38 milímetros, muy lejos de los 100 a 120 milímetros que suelen registrarse en un enero típico. De las 36 estaciones meteorológicas de la red BCR-GEA, solo una alcanzó valores cercanos a la media histórica, mientras que en la franja central de la región hubo localidades que no superaron los 10 milímetros en todo el período.

La falta de precipitaciones se traduce en un marcado deterioro de las reservas de agua en el suelo. El relevamiento técnico de la entidad rosarina indica que la sequía se intensificó especialmente en el centro de la región núcleo, donde predominan los perfiles con humedad escasa o directamente deficitaria. Solo algunos sectores del sur mantienen condiciones algo más favorables, aunque también con limitaciones.

En los últimos días del
En los últimos días del mes de enero se registraron lluvias, que se concentraron casi exclusivamente al oeste de la región núcleo (BCR)

El cultivo más afectado hasta el momento es la soja de primera siembra, que atraviesa etapas clave para la definición del rinde. La BCR advirtió que el estrés hídrico en este momento crítico ya provocó pérdidas irreversibles de potencial productivo, con mermas que en las zonas más castigadas alcanzan hasta el 50%. En contraste, la soja de segunda aún conserva cierto margen de recuperación, ya que buena parte de los lotes permanece en estadios vegetativos o recién inicia la floración.

El maíz tardío y de segunda tampoco escapa al impacto de la sequía. De acuerdo con el informe, unas 90.000 hectáreas se encuentran en situación muy comprometida, afectadas por la combinación de falta de agua y altas temperaturas. Cerca de la mitad de estos cuadros presenta un estado regular, con plantas que dependen de lluvias en el corto plazo para sostener su desarrollo.

En cuanto a las perspectivas, los pronósticos no anticipan un cambio inmediato en el patrón climático. Si bien se espera el paso de algunos frentes en los próximos días, desde la Bolsa rosarina advierten que no alcanzarían para revertir el déficit acumulado. Las miradas están puestas en posibles eventos de mayor magnitud hacia comienzos de febrero, que podrían aliviar parcialmente la situación y evitar un mayor deterioro de los cultivos en la principal región agrícola del país.

Temas Relacionados

Revista Chacra ClimaLluviasSequíaSoja

Últimas Noticias

La leche en polvo entera, el suero y la mozzarella lideraron las exportaciones argentinas de lácteos en 2025

Los envíos lecheros al exterior fueron los más altos en 12 años. Crecieron en volumen y en valor respecto de 2024

La leche en polvo entera,

Encienden luz de alerta sobre la calidad del trigo de la campaña 20205/26

La industria molinera argentina enfrenta un serio problema de calidad del grano. La situación, de alcance nacional, preocupa en el principal eslabón encargado de transformar el cereal en harina para el consumo interno

Encienden luz de alerta sobre

Otro récord para el campo, y van…

En 2025, Argentina alcanzó el mayor ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina desde que existen registros ¿Cuáles fueron los mercados de destino?

Otro récord para el campo,

Siembra de soja y maíz, en la recta final

Las precipitaciones caídas sobre el oeste de la provincia de Buenos Aires mejoraron las reservas de humedad en los suelos, en un momento clave para la definición de la campaña gruesa en la región

Siembra de soja y maíz,

La ponedora Negra INTA da un paso clave hacia la autosuficiencia genética

Investigadores lograron desarrollar su propia base genética de la ponedora Negra INTA, un paso clave para la autonomía productiva y la avicultura del norte

La ponedora Negra INTA da
DEPORTES
Así quedó la tabla histórica

Así quedó la tabla histórica de títulos de Grand Slam tras la consagración de Carlos Alcaraz en el Australian Open

Se sorteó el Challenger de Rosario con cuatro tenistas Top 100 en el cuadro

Barracas Central y Deportivo Riestra se enfrentarán en la continuidad de la fecha 3 del Torneo Apertura

Un jugador de la selección argentina que busca su lugar en el Mundial 2026 podría ser la nueva figura del Atlético de Madrid

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Seda, breteles plateados y detalles

Seda, breteles plateados y detalles a mano: el look de Juana Viale para despedirse con su programa de Mar del Plata

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador está en la

El Salvador está en la recta final para modificaciones en el DUI, previo a comicios de 2027

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial