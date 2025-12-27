El mercado inmobiliario rural, expectante

El Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural en noviembre de 2025 reflejó un mercado que se mantiene activo pero con señales de cautela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) dio a conocer el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR) correspondiente a noviembre de 2025, que alcanzó un valor de 50,57 puntos, reflejando un mercado que se mantiene activo pero con señales de cautela por parte de los distintos actores.

El InCAIR es un indicador que mide el nivel de actividad del mercado inmobiliario rural en todo el país, sin constituir una referencia de precios ni de valuaciones de campos. El índice se elabora de manera continua desde noviembre de 2013 y se ha consolidado como una herramienta de seguimiento clave para el sector.

El informe difundido corresponde al índice número 145 desde su creación y muestra que, durante noviembre, el mercado se mantuvo expectante frente a la posibilidad de cambios considerados favorables tanto en el marco de la legislación impositiva como en el ámbito laboral, factores que influyen de manera directa en las decisiones de inversión.

Entre los principales puntos destacados del relevamiento, se observa una retracción en la incorporación de nuevos campos a la oferta, mientras que los niveles de consultas por parte de potenciales compradores se mantuvieron en valores similares a los del mes anterior, evidenciando un escenario de estabilidad con prudencia a la espera de definiciones.

Para su conformación, el InCAIR integra múltiples variables, entre ellas los resultados de la encuesta mensual de actividad realizada entre socios de CAIR de todo el territorio nacional, la cantidad de avisos de campos en venta o alquiler publicados en medios gráficos de alcance nacional y el número de anunciantes activos en la web institucional de la entidad.

Asimismo, el índice contempla la cantidad de operaciones rurales concretadas durante el período analizado, las búsquedas y consultas efectuadas por inversores en la plataforma digital de CAIR y la presencia de avisos comerciales en las principales plazas del interior del país, lo que permite captar una visión amplia y federal del mercado.