Chacra y Campo

Se incrementa la búsqueda de campos agrícolas

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales informó que, en octubre, se mantuvo la curva ascendente que viene registrando la demanda de alquileres y compras de campos

En octubre registró un nuevo
En octubre registró un nuevo incremento la demanda de campos agrícolas (Infobae)

En octubre, se mantuvo la curva ascendente que viene registrando desde inicios de 2025, la demanda de alquileres y compras de campos, según puntualiza el índice elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR).

En el décimo mes del año, el Índice de Actividad del Mercado Inmobiliario Rural (InCAIR), alcanzó los 56,48 puntos, impulsado por “las expectativas de las elecciones”, que “dispararon la búsqueda de campos agrícolas”.

Este índice, que refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en todo el país y no referencia de precios o valores de campos, comenzó a registrarse desde noviembre de 2013.

La firmeza en el valor
La firmeza en el valor de la carne vacuna ha consolidado las consultas sobre el alquiler y/o compra de campos ganaderos (SAGPyA)

La CAIR destaca también -como motor de la curva ascendente de la actividad inmobiliaria rural a lo largo de 2025- la escasez de disponibilidad de campos destinados a la actividad agrícola; así como también la firmeza en el valor de la carne vacuna, lo que ha consolidado las consultas sobre el alquiler y/o compra de campos ganaderos.

El InCAIR se conforma por los resultados de la encuesta mensual de actividad efectuada entre socios de todo el país; la cantidad de avisos publicitarios de campos en venta o alquiler en los principales medios gráficos de tirada nacional; así como de operaciones rurales realizadas en el periodo analizado.

También se consideran las búsquedas y consultas efectuadas por inversores en la web de la CAIR, y la cantidad de avisos comerciales en las principales plazas del interior del país.

Argentina inició la certificación

Volvió a reducirse la faena

Lluvias intensas en el norte

Milanesa de pollo: la preferida

