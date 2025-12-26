Chacra y Campo

Maquinaria agrícola argentina: un año complejo y desafíos por delante

El sector cerró un 2025 con resultados similares a 2024, marcado por cambios en paradigmas productivos, internacionalización y debates sobre modernización laboral

2025 “fue un año complejo"
2025 "fue un año complejo" para la maquinaria agrícola en Argentina, aseguró el titular de CAFMA, Hernán Zubeldía

El año que termina fue complejo para la maquinaria agrícola en Argentina, según reconoció Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) en el programa radial Chacra Agro Continental. A pesar de que los números “fríos” muestran un desempeño similar al de 2024, Zubeldía asegura que el análisis requiere mirar más allá de las cifras.

“Fue un año complejo porque se están rompiendo muchos paradigmas. Hablamos de competitividad, costos y del tipo de agricultura e industria que queremos. Se abrieron discusiones que, aunque algunas no nos gustan, otras son super sanas”, señaló el industrial.

Uno de los hitos positivos del año fue la internacionalización de la maquinaria argentina. Según Zubeldía, más de 30 empresas participaron en la exposición agrícola más importante del mundo, realizada en Alemania. Allí, los fabricantes locales se conectaron con distribuidores y mostraron el potencial de la agroindustria argentina.

En el tercer trimestre de
En el tercer trimestre de 2025 las ventas de maquinaria agrícola cayeron un 10,6% en comparación con el mismo período de 2024, en tanto que los valores facturados disminuyeron 19,5% en términos reales, informó el INDEC

Sobre la polémica generada en torno a la importación de maquinaria usada, el titular de CAFMA aclaró que “el impacto en cantidad de máquinas que ingresaron no fue grande”, aunque advirtió que muchos operadores comenzaron a analizar aspectos como postventa, repuestos y conectividad. “Traes una cosechadora, un contratista la usa y si el segundo día pasa algo y nadie te atiende y perdés la campaña. Ahí es cuando se empieza a ver el lado B de toda esta historia”, advirtió.

En cuanto al financiamiento, Zubeldía destacó la relevancia de la línea de crédito para la adquisición de maquinaria: “Las tasas están a la baja, y el productor necesita dos cosas: rentabilidad y financiamiento. Creo que vamos a llegar a marzo con buenas tasas, tentadoras y coherentes con la inflación”.

El presidente de CAFMA, Hernán
El presidente de CAFMA, Hernán Zubeldía, consideró, respecto de la reforma laboral impulsada por el gobierno, que "hace falta modernizar las reglas de juego. No podemos seguir con leyes creadas antes de internet o de la inteligencia artificial"

Sobre el parque de maquinaria, el dirigente sostuvo que no está obsoleto. “Hay rubros con máquinas más viejas, pero los tractores y equipos que se usan diariamente son modernos. Argentina es competitiva y eficiente, y eso no se logra con fierros obsoletos”, aseguró.

Finalmente, sobre la modernización laboral impulsada por el gobierno, Zubeldía expresó su apoyo: “Hace falta modernizar las reglas de juego. No podemos seguir con leyes creadas antes de internet o de la inteligencia artificial. Espero que esta discusión nos deje una posición mejor para todos, incluidos los que trabajan con nosotros”.

