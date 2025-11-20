Chacra y Campo

Primer envío de naranjas argentinas a Ecuador

SENASA verificó que la fruta haya recibido tratamiento contra la Mosca de la fruta, para garantizar estándares internacionales de sanidad

El SENASA certificó en Entre Ríos el primer envío con destino a Ecuador de naranjas frescas argentinas tratadas oficialmente contra la Mosca de la fruta (SENASA)

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó en Entre Ríos el primer envío con destino a Ecuador de naranjas frescas argentinas tratadas oficialmente contra la Mosca de la fruta (Ceratitis capitata), marcando un hito histórico para la región citrícola de Concordia y la Provincia.

El organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGPyA) es el encargado de garantizar la sanidad de los cítricos durante toda la cadena productiva y certifica que se cumplan con las condiciones fitosanitarias establecidas por el país comprador para los productos vegetales argentinos.

El envío de 20 pallets con 1.592 cajas y un peso total de 23.880 kilogramos, se realizó cumpliendo el Plan de Trabajo Operativo (PTO) firmado entre SENASA y Agrocalidad de Ecuador, que establece los requisitos fitosanitarios para la exportación de cítricos a ese mercado. Entre ellos se incluyen el registro oficial de productores y empacadoras, la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA), el manejo integrado de plagas, procesos de selección y lavado, y el tratamiento cuarentenario de frío obligatorio (2,2 °C por 21 días).

La operación finalizó con inspección oficial, muestreo de frutos y la emisión del Certificado Fitosanitario de Exportación con la declaración adicional acordada con Ecuador (SENASA)

La operación finalizó con inspección oficial, muestreo de frutos y la emisión del Certificado Fitosanitario de Exportación con la declaración adicional acordada con Ecuador.

A fines del mes de octubre de 2024, Ecuador y Argentina firmaron el plan de trabajo donde se prevé los requisitos fitosanitarios para el ingreso de fruta fresca cítrica de nuestro país, lo que permitió este primer envío de naranjas procedente de la región entrerriana.

Esta primera exportación certificada “demuestra la capacidad del sector citrícola entrerriano para cumplir estándares internacionales, abrir nuevos mercados y fortalecer la competitividad de la producción regional”, señalaron desde la SAGPyA.

