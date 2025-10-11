Chacra y Campo

El silobolsa, una innovación argentina que cambió la forma de guardar granos

Más del 40 % de la producción argentina se conserva en silobolsas, una tecnología local que conquistó al mundo por su practicidad, hermeticidad y bajo costo

Por Ariana Citcioglu Beati

Más del 40 % de la producción argentina se conserva en silobolsas, una tecnología local que conquistó al mundo por su practicidad, hermeticidad y bajo costo

De una necesidad práctica surgió una de las soluciones más ingeniosas del agro argentino. Cuando la falta de espacio en acopios y puertos amenazaba con frenar la cosecha, los productores encontraron en una simple bolsa de polietileno una respuesta inesperada.

Así nació el silobolsa: una alternativa económica, flexible y eficaz que hoy guarda más del 40 % de la producción nacional y que transformó la poscosecha en todo el planeta.

Cada unidad puede almacenar hasta 200 toneladas de trigo y, en conjunto, contienen entre 50 y 55 millones de toneladas de granos por año solo en Argentina. Su adopción fue tan rápida que, en pocos años, pasó de ser un recurso transitorio a un símbolo de innovación.

“Esta tecnología se exporta a más de 50 países y se posiciona como un caso de innovación disruptiva, que desde los campos argentinos marcó un antes y un después en la forma de almacenar granos en todo el mundo”, aseguró Ricardo Bartosik, investigador del INTA Balcarce. Para él, su potencial es enorme, sobre todo en países con déficit de infraestructura.

Esta tecnología se exporta a más de 50 países y se posiciona como un caso de innovación disruptiva

Un aliado que crece con el productor

El silobolsa no solo resolvió un problema de espacio. También abrió un camino de independencia y eficiencia para el productor. Permite conservar los granos en el mismo campo, reducir los costos logísticos y decidir el momento justo para vender. “Brinda ventajas logísticas y económicas clave: genera capacidad adicional en los campos, permite segregar granos, mantener su identidad y reducir costos”, explicó Bartosik.

Su adaptabilidad lo vuelve útil tanto para pequeños agricultores como para grandes exportadores. “Permite mantener la identidad varietal, bajar costos y generar capacidad extra en el propio campo. Eso es innovación al servicio de la producción”, añadió el especialista.

Tecnología con sello argentino

Detrás de esta innovación hay décadas de trabajo conjunto entre el INTA y las empresas nacionales. A partir de este desarrollo se consolidó un clúster de maquinaria, insumos y sistemas de monitoreo, que dio forma a un ecosistema tecnológico con más de 20 años de experiencia.

Bartosik destacó que el futuro del silobolsa ya se está escribiendo: “El próximo paso es incorporar sensores, inteligencia artificial y monitoreo remoto para anticipar problemas y garantizar trazabilidad. El silobolsa no es solo una bolsa: es un sistema que se está proyectando hacia la agricultura digital”.

Cuidar lo que se guarda

La clave de su éxito está en la hermeticidad. Al impedir el intercambio de gases, el interior del silobolsa mantiene bajos niveles de oxígeno y altos de dióxido de carbono, lo que protege la calidad del grano.

Ensayos con maíz, soja, trigo y girasol demostraron que, si el producto está seco, puede conservarse en perfecto estado durante al menos un año, incluso frente a condiciones climáticas adversas.

Pero Bartosik advierte: “El peor enemigo de la conservación de granos es la humedad”. Y recuerda que, aunque el silobolsa es flexible y resistente, también es frágil, por lo que recomienda inspecciones frecuentes y un cuidado meticuloso para evitar roturas o filtraciones.

Fuente: Inta

