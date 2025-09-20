Chacra y Campo

Crisis en el sector papero: en el sudeste bonaerense, los productores tuvieron que abandonar la cosecha

El aumento de la siembra destinada a la industria y la imposibilidad de exportar generaron una sobreoferta en el mercado interno. Advierten que los precios no cubren los costos y que la rentabilidad está en rojo

Por Carina Rodriguez

Guardar
La falta de un dólar
La falta de un dólar competitivo y la sobreproducción en otros países dejaron a la Argentina fuera de los mercados internacionales de papa (Cortesía: Archivo)

El 2025 se presentó como un año complejo para los productores de papa, especialmente en el sudeste bonaerense. Tras un 2024 con resultados positivos, la expansión de la superficie sembrada y la instalación de nuevas plantas industriales alimentaron expectativas que no se cumplieron.

“Lo que falló es que hubo más superficie y un clima favorable que aumentó la producción, pero la industria no pudo concretar las exportaciones esperadas”, explicó el productor Sergio Costantino, en Chacra Agro Continental.

Según detalló Costantino, la falta de un dólar competitivo y la sobreproducción en otros países dejaron a la Argentina fuera de los mercados internacionales. Como consecuencia, gran parte de la papa que debía destinarse a la industria terminó en el mercado interno fresco, generando una saturación. “El consumo creció porque la papa estaba barata, pero uno no puede comer el doble: pasamos de 40 o 50 kilos por habitante a un poco más, pero nunca a 100”, apuntó.

El desbalance entre oferta y
El desbalance entre oferta y demanda impactó de lleno en los precios de la papa en esta campaña (foto: Freepik)

El desbalance entre oferta y demanda impactó de lleno en los precios. Actualmente, la bolsa de papa negra se paga entre 2.000 y 4.000 pesos, mientras que los costos de producción rondan los 12.000 dólares por hectárea. Costantino confirma que hoy la papa se vende a un tercio de lo que cuesta producir.

El problema se replica en provincias como Córdoba, Tucumán, Mendoza y Río Negro, que aportan papa fresca al mercado durante todo el año. Aun así, el referente de Argenpapa valoró la llegada de nuevas industrias al país.

“Bienvenida la industria. Tenemos que fortalecer ese sector porque es una alternativa muy importante para el productor papero”, explicó Costantino, y destacó el rol de la Argentina como “líder en la producción de papas prefritas congeladas”

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaPapaSobreoferta

Últimas Noticias

La siembra de maíz, a buen ritmo

La buena disponibilidad hídrica impulsa la implantación del cultivo

La siembra de maíz, a

China quiere crear un colchón de soja

Es para protegerse de un fracaso en las negociaciones con Donald Trump. Las reservas han marcado un nuevo récord y se considera que Beijing seguirá negándose a comprar soja estadounidense, incluso en la primera parte de 2026

China quiere crear un colchón

El negocio está en llamas y espera más exportaciones de carne vacuna desde la Argentina

En un mercado global dominado por los altos precios, nuestro país aún intenta sumarse a la fiesta, que por ahora aprovechan especialmente Brasil y Australia. La paridad cambiaria genera dudas de cara al futuro inmediato

El negocio está en llamas

Deficiencia de zinc: un desafío silencioso para el trigo y la cebada

Un relevamiento en el sur bonaerense revela niveles bajos de zinc en los suelos. Especialistas recomiendan diagnósticos preventivos y reposición estratégica

Deficiencia de zinc: un desafío

Una helada tardía agravó la crisis productiva en Formosa

Los pequeños productores aseguran que enfrentan pérdidas millonarias, retroceso en la superficie cultivada y el impacto de la importación

Una helada tardía agravó la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Facundo

Elecciones 2025, en vivo: Facundo Manes dijo que “Milei vino a destruir la casta y se convirtió en el jefe de la casta“

La CGT apoyó a Barrionuevo en su disputa con su ex cuñado: denunció la “arbitraria intromisión” de la Justicia laboral

“Que se decida pronto”: los pedidos dentro del Gobierno para que Milei ordene la interna en Casa Rosada

El kirchnerismo se movilizará a la casa de Cristina Kirchner al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria

Casación ratificó la primera condena de la Justicia Federal porteña por explotación sexual a través de medios digitales

INFOBAE AMÉRICA
Los terroristas de Hamas publicaron

Los terroristas de Hamas publicaron una foto de los 48 rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

Finlandia condenó la violación rusa del espacio aéreo de Estonia: “Es una acción totalmente imprudente”

Taiwán advirtió que defenderá su libertad y democracia frente a la creciente amenaza del régimen chino

Volodimir Zelensky anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU la próxima semana

TELESHOW
Valentino Rossi y el sueño

Valentino Rossi y el sueño cumplido en La Voz Argentina: “El escenario siempre me hizo sentir valioso”

Connie Isla y su experiencia en TikTok: “Me casé y pensaron que era un videoclip”

Roque Narvaja, un creador de hits: “No creo en la transpiración, creo en la inspiración más profunda”

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián