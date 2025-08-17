Chacra y Campo

Finalizó la cosecha de sorgo en la Argentina

La producción supera en 100 mil toneladas al volumen alcanzado en la campaña anterior

La Bolsa de Cereales de
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una producción final de sorgo para la presente campaña de3,1 millones de toneladas (Revista Chacra)

Finalizó la cosecha de sorgo granífero en toda el área agrícola nacional luego de un progreso interquincenal de 5 puntos porcentuales (p.p.) reportando un rinde promedio cosechado de 35,1 quintales por hectárea (qq/Ha), por debajo del rendimiento promedio de las últimas cinco campañas, que fue de 35,8 qq/Ha.

En su panorama agrícola, la Bolsa de Cereales de Buenos Aries (BCBA) puntualiza que, tanto la zona núcleo como el Centro-Norte de Córdoba fueron las zonas con mejor desempeño, con rindes de 57 qq/Ha y 52,8 qq/Ha respectivamente.

Por otro lado, las regiones con mayor peso relativo en cuanto a área (NEA y Centro-Norte de Santa Fe) fueron las regiones más afectadas por estrés hídrico durante el periodo de crecimiento del cultivo, por lo que los resultados en esta campaña descendieron a 26,5 qq/Ha y 32,4 qq/Ha, respectivamente.

En este contexto, la producción final para el cultivo se estima en 3,1 millones de toneladas (MTn), es decir unas 100.000 Tn por encima de lo registrado la campaña anterior.

La producción final de maíz
La producción final de maíz para el presente ciclo agrícola alcanzaría las 49 millones de toneladas (Foto: Shutterstock)

Por su parte, la cosecha de maíz con destino grano registró un progreso intersemanal de 5,3 p.p. alcanzando el 94,6% del total estimado para la campaña 24/25, reportando un rinde promedio cosechado de 72,1 qq/Ha.

Las labores han finalizado en el Centro-Norte de Córdoba con resultados buenos, en torno a los 80,4 qq/Ha. De la misma manera, han finalizado la cosecha en la provincia de Entre Ríos con un rinde promedio de 69,4 qq/Ha y en la zona Núcleo Norte, con rindes de 93,9 qq/Ha. En las zonas más atrasadas, correspondientes al centro y sur de Buenos Aires, las labores avanzan sobre el 83,9 % del total estimado, con un rinde medio de 69,4 qq/Ha.

En ese contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su proyección de producción en 49 MTn.

