Polémica en torno del ganado exportado en pie

Australia, Brasil, Estados Unidos y algunos países dentro de la Unión Europea encuentran exitoso el negocio de la exportación de ganado en pie (Revista Chacra)

La Argentina decidió levantar la prohibición de exportación de ganado vacuno que se mantuvo vigente durante 52 años. Inmediatamente aparecieron las menciones a una primarización de la actividad, en la que el valor agregado se resigna a manos de esta modalidad de venta al exterior.

Hay que decir que en realidad se trata de un esquema comercial que se utiliza en otros países sin ser mayormente discutido. La idea es aprovechar todas las oportunidades que se presentan, y sobre todo atender a clientes que prefieren recibir la hacienda en pie, un negocio que se perdería en caso de adoptar posiciones rígidas.

La Secretaría de Agricultura indicó en un comunicado que el cambio de política sobre las exportaciones de hacienda era un paso hacia una “mayor competencia dentro de la cadena de ganados y carnes”, en línea con la idea de desregular la economía del país.

Existen una serie de requisitos en el embarque y alojamiento de los animales que deben atenderse especialmente (Revista Chacra)

Fuentes vinculadas con esta actividad han dicho a una publicación especializada que esperan que Turquía sea un destino destacado para el ganado de exportación argentino, pero también señalan que hay una gran demanda de la región de Medio Oriente y Asia Occidental, incluidos Irán, Irak y otros mercados como Arabia Saudita. Por cierto, el ganado en pie es asimismo un producto buscado por sociedades que tienen métodos particulares de faena.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió enfáticamente la medida. “Esto abre un sinfín de nuevos mercados para el sector ganadero de nuestro país. La exportación de ganado en pie es un mercado activo e importante en el mundo. La mayoría de los países ganaderos -alrededor de 92 naciones- la permiten. Excluirnos gratuitamente de esos mercados es un sinsentido”, subraya.

De acuerdo con el funcionario, Australia despacha barcos que cargan 30.000 cabezas para abastecer el mercado asiático y Oriente Medio. Francia y Canadá́ exportan cada uno más de 1.000 millones de dólares por año de ganado en pie, mientras que en nuestra región Uruguay despacha 250.000 cabezas por año y Brasil 750.000. El socio mayoritario del Mercosur atiende especialmente a países de Oriente Medio y el norte de África, al tiempo que Estados Unidos exporta ganado bajo esta modalidad a sus vecinos Canadá y México.

Federico Sturzenegger defendió a rajatabla la medida adoptada por el gobierno (Revista Chacra)

Históricamente, las exportaciones nacionales se ubicaron entre el 15 y el 25 por ciento de la producción total de carne vacuna, aunque últimamente están más cerca del 25 al 28 por ciento. Muchos analistas creen que esta tendencia continuará y que los negocios con el exterior insumirán una parte creciente de la producción de carne vacuna en los próximos años. Por caso, el USDA no descarta que este volumen se acerque al millón de toneladas.

Hasta acá China es el importador más relevante para la carne vacuna argentina, seguida por las ventas a la Unión Europea e Israel. Sin embargo, los bajos precios que paga el gigante asiático están obligando a los exportadores a buscar destinos alternativos más redituables. Según el USDA, la Argentina necesitará ir por la apertura de nuevos mercados y propender a la expansión de los que ya están abiertos.

La movida ligada al despacho de hacienda en pie puede darle forma a un complemento viable. Mientras algunos cuestionan la “exportación de carne vacuna sin valor agregado” y hablan de “una menor oferta interna seguida de un aumento de precios para la población”, otros afirman que se estructurará un “círculo virtuoso para producir más”. Eso generará una mejora en todos los indicadores de la ganadería de nuestro país.

Los países de Oriente Medio y el norte de África suelen ser uno de los destinos más destacados (Revista Chacra)

Un productor argentino, miembro CREA, confió a un medio uruguayo que “se trata de una medida muy bien vista por toda la producción. Es un hecho histórico. Eso sí, no lo resolveremos rápidamente, porque no tenemos todavía la infraestructura en términos de puertos, de carga de barcos, etc., pero será un mojón de aquí en más”.

El cálculo indica que para fines de este año o principios del próximo año podrían darse los primeros embarques. Fue una medida que tomó por sorpresa a toda la cadena; nadie la estaba esperando. El productor referido puso de relieve que Australia, Uruguay y Brasil tienen una industria exportadora muy fuerte y la exportación en pie no les mueve mucho la aguja, pero sí le da una válvula de escape al criador, una alternativa en épocas de secas o de inundaciones.

Por cierto, Australia tiene larga experiencia en la materia, y varias cuestiones deben tenerse en cuenta para poner en marcha esta operatoria. En principio se habla de la selección y preparación de los animales según los requisitos del país importador. Por lo general, se mantienen en instalaciones con licencia de exportación, donde se les realiza un control de salud y se les coloca una etiqueta para su identificación.

En el caso de Australia, la exportación de hacienda en pie fue una salida para muchos ganaderos en zonas marginales (Revista Chacra)

La hacienda se carga en embarcaciones diseñadas para el transporte de animales vivos. Los barcos están equipados con ventilación, sistemas de alimentación y suministro de agua para garantizar el bienestar de la hacienda durante todo el viaje, que puede durar desde unos días hasta varias semanas.

Australia exige estrictos estándares de bienestar que se aplican desde la carga hasta el destino final de los animales. La industria cumple con las Normas Australianas para la Exportación de Ganado (ASEL), que establecen requisitos integrales para la gestión y el cuidado de los animales exportados. También se requiere la presencia de agentes de bienestar a bordo de los buques para supervisar a los animales y garantizar el cumplimiento de estas normas.

¿Qué han comprobado los australianos? La exportación de ganado vivo genera miles de empleos, desde peones agrícolas y operadores de transporte hasta trabajadores portuarios y coordinadores logísticos. Muchos ganaderos en zonas remotas dependen de esta fuente de ingresos, ya que ofrece un mercado fiable para el ganado. Los ingresos por exportación de animales vivos son cruciales en campos con instalaciones de procesamiento limitadas.

Nueva Zelanda ha sido uno de los pocos países que se cuestionó el despacho de hacienda en pie, ante la presión de entidades ligadas al bienestar animal (Revista Chacra)

Se considera que esta modalidad de venta es una parte vital de la economía australiana y apoya a las comunidades rurales. El debate continuo sobre el bienestar animal y las consideraciones éticas en torno al transporte de estos animales significa que la industria seguirá evolucionando. Las prohibiciones que se han dado en Nueva Zelanda y la Unión Europea, se deben a problemas documentados de bienestar durante el transporte. Esta tendencia hacia regulaciones más estrictas refleja la creciente demanda mundial de un trato más ético a los animales y la disponibilidad de avances tecnológicos que pueden ofrecer ayuda en este sentido.

Así, ganan importancia el monitoreo satelital e Internet de las cosas. Los satélites pueden rastrear embarcaciones, proporcionando datos valiosos sobre las condiciones del viaje, la temperatura y más, lo que ayuda a los exportadores de ganado a garantizar el bienestar de la hacienda durante todo el trayecto. Los grupos vinculados con los derechos de los animales han logrado exigir cambios en las embarcaciones utilizadas para la exportación de animales vivos tras documentar las condiciones a bordo.

Es uno de los temas que más habrá que tener en cuenta. Nueva Zelanda era anteriormente un actor importante en la exportación de animales vivos, en particular de ganado lechero, pero recientemente se ha distanciado de esta industria, prohibiendo las exportaciones de ganado vivo por mar debido a preocupaciones sobre su bienestar.