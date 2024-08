Mercosur: Argentina presentó una propuesta para dinamizar la agenda externa

En el período 2000-2023 las exportaciones argentinas al mundo crecieron un 200% mientras que las ventas externas al Mercosur se incrementaron un 70% (Fundación INAI)

Si bien existe un importante consenso sobre la relevancia económica-comercial y geopolítica del Mercosur, en los últimos años el patrón exportador de la Argentina, así como de sus socios del bloque regional, fue evolucionando hacia otros destinos.

Un informe elaborado por la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) da prueba de ellos: en 1990, un año antes de la entrada en vigor del Tratado de Asunción que crea el Mercosur, el 14% de las exportaciones totales de la Argentina iban destinadas a ese bloque. A medida que avanzó el proceso de desgravación arancelaria intrazona este valor creció, llegando a tocar un techo del 32% en 2000. A partir de ese año, comenzó a caer sistemáticamente, llegando al 20% en 2023. En ese período (2000-2023) las exportaciones argentinas al mundo crecieron un 200% mientras que las ventas externas al Mercado Común del Sur se incrementaron un 70%.

El análisis señala que la situación que atraviesa la Argentina “no es muy diferente en los socios del Mercosur”.

Las exportaciones de los países del Mercosur destinadas a la extrazona crecen a una tasa mucho más significativa que el el comercio intrazona (Fundación INAI)

El informe subraya que “el crecimiento de las exportaciones a terceros países no ha sido logrado gracias al Mercosur, sino, a pesar del Mercosur, dado que el principal dinamizador de este crecimiento ha sido el aumento exponencial de la demanda de productos agroindustriales en países como China, India, Vietnam, Malasia, Indonesia y países del norte de África”.

Esta tendencia, de acuerdo con el Informe sobre Perspectivas Agrícolas FAO-OCDE 2024-2033, se mantendría, ya que casi el 94% del consumo adicional de productos agroindustriales en la próxima década se produciría en países de ingresos medios y bajos, dentro de los cuales se destaca la incidencia de los países del Sur y Sudeste de Asia.

El Mercosur sólo tiene 9 acuerdos de libre comercio

Por otra parte, el estudio señala que, desde sus comienzos, el Mercosur se concibió a sí mismo como parte de un “regionalismo abierto”, es decir, un esquema destinado a aumentar el comercio entre sus integrantes, pero siempre teniendo claro que el verdadero mercado a conquistar estaba más allá de las fronteras de la región.

Juan Maximiliano Moreno, director de la Fundación INAI, puntualizó que“el aporte del Mercosur al proceso de diversificación de nuestras exportaciones ha sido muy bajo" (Fundación INAI)

Sin embargo, explica Juan Maximiliano Moreno, director de la Fundación INAI, “el aporte del Mercosur al proceso de internacionalización de nuestras economías y diversificación de nuestras exportaciones ha sido muy bajo, y esto se debe fundamentalmente a la escasa cantidad de Acuerdos de Libre Comercio firmados”.

De hecho, el Mercosur solo cuenta con 9 acuerdos de esta naturaleza (firmados con países que representan alrededor del 10% del PBI mundial) mientras que la Unión Europea tiene 47; Chile 31, México 23; Australia y Ucrania 19 cada uno; Canadá 15; Nueva Zelanda 15 y EEUU 14.

Propuesta argentina

En este contexto, la Argentina presentó una propuesta “para dinamizar y flexibilizar estas negociaciones externas”, la cual, “preservando el Mercosur, tiene como objetivo modernizar el funcionamiento del bloque” al habilitar la posibilidad de que “los Estados Parte puedan presentar propuestas de reducción arancelaria y disciplinas de forma diferenciada”, explica Moreno.

Desde la creación del Mercosur en 1991, Brasil se ha consolidado como un destino clave para las exportaciones de productos agrícolas de la Argentina (trigo, malta, cebada, harina de trigo, leche en polvo, ajos, etc.) (Shutterstock)

La iniciativa – que ya fue puesta a consideración de los socios del bloque del Mercado Común del Sur- prevé, además, la posibilidad de que las negociaciones puedan lanzarse de forma individual o plurilateral, sin la necesidad de que esto sea realizado en conjunto entre los cuatro Estados Parte.

El informe de la Fundación INAI detalla que si la propuesta avanza “será una contribución muy positiva para el logro del objetivo común de mejorar la calidad de la inserción internacional del Mercosur a través de una red de acuerdos comerciales más robusta, que nos permita competir en igualdad de condiciones con otros países agro-exportadores”.

Para Guelar, “perdimos una gran oportunidad”

Consultado al respecto, el ex embajador argentino ante China, Brasil, EE.UU., y la U.E., Diego Guelar, aseguró a Chacra TV que “es un problema grave haber perdido mucho tiempo en las negociaciones del Mercosur con otros bloques, en particular en el acuerdo con la Unión Europea, que debió haberse cerrado tras 7 u 8 años de conversaciones y llevamos 25 largos años sin logros”.

Diego Guelar El ex embajador argentino ante EE.UU., la U.E., Brasil y China advirtió que: “lo que no debemos repetir, es cerrarnos en nosotros mismos, ni como país, ni como bloque” (Revista Chacra)

Guelar, agregó: “perdimos una gran oportunidad, aunque aún soy optimista. Lo que ocurre es que en la actualidad lo que se está viendo es un crecimiento del populismo proteccionista en Europa, y por lo tanto se cierran puertas, se endurecen posturas en términos de acceso a mercados… situación que se repite en Estados Unidos”. Y subrayó que “habría que haber cerrado el acuerdo antes. Un acuerdo ente la U.E. y el Mercosur implica más de 800 millones de habitantes.”

El ex embajador ante la U.E. subrayó en diálogo con Chacra TV, que “debemos tener paciencia, ya que la moda de los populismos y los cierres de fronteras no se pueden extender en el tiempo, porque las propias necesidades europeas de negociación los van a obligar a reabrir ese criterio tan restrictivo. Y lo mismo va a ocurrir con países claves para la exportación de productos agroindustriales argentinos”. “Lo que no debemos repetir -advirtió- es cerrarnos en nosotros mismos, ni como país, ni como bloque”.

El Mercosur, 33 años después

El Mercosur fue creado a través del Tratado de Asunción de 1991, con la finalidad de establecer un mercado común al 31 de diciembre de 1994. Hoy, 33 años después, y “a pesar de las falencias de funcionamiento y temas de agenda pendientes por perfeccionar, existe un importante consenso en los analistas sobre la relevancia económica-comercial y geopolítica del bloque”, señala el director de la Fundación INAI.

El Mercosur es el tercer destino en importancia para los productos agroindustriales de la Argentina, representando el 10% de las exportaciones al mundo (Junta de Andalucía)

El Mercado Común del Sur es el principal destino de nuestras exportaciones al mundo, con US$ 15.091 millones en 2023 (cifra que representa el 22,6% del total exportado). Además, es el principal origen de nuestras importaciones con US$ 21.845 (dando cuenta del 29,6% de nuestras compras al mundo).

Además, desde su creación en 1991, nuestras exportaciones a los socios del Mercosur crecieron un 760%. En particular, Brasil se ha consolidado como un destino clave para las ventas externas de productos agrícolas de Argentina (trigo, malta, cebada, harina de trigo, leche en polvo, ajos, etc.).

En tanto, con ventas externas promedio por US$ 4.200 millones anuales, el Mercosur es el tercer destino en importancia para los productos agroindustriales de Argentina, representando el 10% de las exportaciones al mundo.